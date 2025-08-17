Sinopsis Film Patriots Day: Tragedi Bom Boston Marathon 2013

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PATRIOTS Day adalah film bergenre aksi, misteri dan sejarah yang dirilis pada Januari 2017.
Film yang disutradarai Peter Bag ini diperankan oleh Mark Wahlberg sebagai Tommy Saunders, Kevin Bacon sebagai Agent Richard, dan Michelle Monaghan sebagai Carrol Saunders.
Film ini diangkat dari kisah nyata bom Boston Marathon 2013, salah satu tragedi teroris paling menggemparkan di Amerika Serikat.
Cerita berfokus pada Sersan Polisi Tommy Saunders, seorang polisi Boston yang ditugaskan menjaga keamanan di garis finis maraton.
Ketika dua bom meledak di tengah keramaian, kekacauan pun terjadi, menewaskan dan melukai banyak orang.
Pasca ledakan, aparat keamanan termasuk FBI, Boston Police Department, dan Massachusetts State Police bergerak cepat untuk mengidentifikasi pelaku.
Pencarian tersebut menegangkan karena pelaku adalah dua bersaudara, Dzhokhar dan Tamerlan Tsarnaev, yang masih berada di sekitar kota.
Patriots Day bukan hanya film aksi, tapi juga penghormatan bagi korban dan simbol persatuan warga Boston yang dikenal dengan semangat Boston Strong. (Z-4)
Evan McCauley yang diperankan Mark Wahlberg hidup di tahun 2020 dengan diagnosis skizofrenia, mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan dan dihadapkan pada masa lalu
Film yang disutradarai oleh Ruben Fleischer ini dibintangi Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ali, dan Antonio Banderas.
Mike McKenna, seorang pekerja konstruksi sederhana dari New Jersey, menjalani kehidupan rutin nongkrong di bar, persiapan pernikahan sahabat, dan tinggal bersama ibunya.
Mark Wahlberg berbicara tentang pengalamannya memainkan peran penjahat dalam film terbaru Flight Risk, disutradarai Mel Gibson.
James Silva yang diperankan oleh Mark Wahlberg adalah anggota tim elit CIA bernama Overwatch, yang menangani misi-misi rahasia berisiko tinggi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved