Sinopsis Film Patriots Day: Tragedi Bom Boston Marathon 2013

Berikut Sinopsis Film Patriots Day(Doc IMDB)

PATRIOTS Day adalah film bergenre aksi, misteri dan sejarah yang dirilis pada Januari 2017.

Film yang disutradarai Peter Bag ini diperankan oleh Mark Wahlberg sebagai Tommy Saunders, Kevin Bacon sebagai Agent Richard, dan Michelle Monaghan sebagai Carrol Saunders.

Berikut Sinopsis Film Patriots Day

Film ini diangkat dari kisah nyata bom Boston Marathon 2013, salah satu tragedi teroris paling menggemparkan di Amerika Serikat.

Baca juga : Sinopsis Film Infinite: Dihantui Masa Lalu, Mark Wahlberg Gabung Pasukan Reinkarnasi

Cerita berfokus pada Sersan Polisi Tommy Saunders, seorang polisi Boston yang ditugaskan menjaga keamanan di garis finis maraton.

Ketika dua bom meledak di tengah keramaian, kekacauan pun terjadi, menewaskan dan melukai banyak orang.

Pasca ledakan, aparat keamanan termasuk FBI, Boston Police Department, dan Massachusetts State Police bergerak cepat untuk mengidentifikasi pelaku.

Pencarian tersebut menegangkan karena pelaku adalah dua bersaudara, Dzhokhar dan Tamerlan Tsarnaev, yang masih berada di sekitar kota.

Patriots Day bukan hanya film aksi, tapi juga penghormatan bagi korban dan simbol persatuan warga Boston yang dikenal dengan semangat Boston Strong. (Z-4)