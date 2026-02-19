Sinopsis Film The Italian Job: Aksi Kejar-kejaran Mark Wahlberg dan Jason Statham

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
THE Italian Job adalah film aksi heist yang dirilis tahun 2003 dan disutradarai oleh F. Gary Gray.
Film ini dibintangi oleh Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton, dan Jason Statham.
Film ini berkisah tentang sekelompok pencuri profesional yang dipimpin oleh Charlie Croker.
Mereka berhasil melakukan pencurian emas besar di Venesia, Italia. Namun setelah misi sukses, salah satu anggota tim, Steve, mengkhianati mereka.
Steve mencuri seluruh emas hasil rampokan dan meninggalkan tim dalam bahaya. Salah satu anggota senior tim tewas akibat pengkhianatan tersebut.
Tak terima dikhianati, Charlie bersama Stella, putri dari anggota tim yang gugur dan seorang ahli brankas, menyusun rencana balas dendam sekaligus merebut kembali emas mereka.
Film ini terkenal dengan adegan kejar-kejaran mobil Mini Cooper yang menegangkan di jalanan Los Angeles, termasuk di dalam terowongan dan sistem bawah tanah kota. (Z-4)
Sumber: imdb, wikli
Spenser yang diperankan Mark Wahlberg adalah seorang mantan polisi Boston yang baru saja keluar dari penjara setelah menjalani hukuman karena menyerang komandannya
Film ini diangkat dari kisah nyata bom Boston Marathon 2013, salah satu tragedi teroris paling menggemparkan di Amerika Serikat.
Evan McCauley yang diperankan Mark Wahlberg hidup di tahun 2020 dengan diagnosis skizofrenia, mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan dan dihadapkan pada masa lalu
Film yang disutradarai oleh Ruben Fleischer ini dibintangi Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ali, dan Antonio Banderas.
Mike McKenna, seorang pekerja konstruksi sederhana dari New Jersey, menjalani kehidupan rutin nongkrong di bar, persiapan pernikahan sahabat, dan tinggal bersama ibunya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved