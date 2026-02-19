Sinopsis Film The Italian Job: Aksi Kejar-kejaran Mark Wahlberg dan Jason Statham

Berikut Sinopsis Film The Italian Job(Doc IMDB)

THE Italian Job adalah film aksi heist yang dirilis tahun 2003 dan disutradarai oleh F. Gary Gray.

Film ini dibintangi oleh Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton, dan Jason Statham.

Berikut Sinopsis Film The Italian Job

Film ini berkisah tentang sekelompok pencuri profesional yang dipimpin oleh Charlie Croker.

Baca juga : Sinopsis Film Operation Fortune: Ruse de Guerre, Aksi Jason Statham Hentikan Perdagangan Senjata

Mereka berhasil melakukan pencurian emas besar di Venesia, Italia. Namun setelah misi sukses, salah satu anggota tim, Steve, mengkhianati mereka.

Steve mencuri seluruh emas hasil rampokan dan meninggalkan tim dalam bahaya. Salah satu anggota senior tim tewas akibat pengkhianatan tersebut.

Tak terima dikhianati, Charlie bersama Stella, putri dari anggota tim yang gugur dan seorang ahli brankas, menyusun rencana balas dendam sekaligus merebut kembali emas mereka.

Film ini terkenal dengan adegan kejar-kejaran mobil Mini Cooper yang menegangkan di jalanan Los Angeles, termasuk di dalam terowongan dan sistem bawah tanah kota. (Z-4)

Sumber: imdb, wikli