Sinopsis Film Operation Fortune: Ruse de Guerre, Aksi Jason Statham Hentikan Perdagangan Senjata

Berikut Sinopsis Film Operation Fortune: Ruse de Guerre

OPERATIONS Fortune: Ruse de Guerre adalah film bergenre aksi, komedi, misteri dan kriminal yang dirilis pada 2023. Film ini tayang dengan durasi 1 jam 54 menit.

Film yang disutradarai oleh Guy Ritchie ini dibintangi Aubrey Plaza, Jason Statham, Hugh Grant, Josh Hartnett, Cary Elwes dan Bugzy Malone.

Film ini mengikuti kisah agen elit MI6 bernama Orson Fortune yang diperankan oleh Jason Statham.

Ia ditugaskan untuk melacak dan menghentikan penjualan teknologi senjata mematikan bernama The Handle yang berpotensi mengancam keamanan dunia.

Dalam misinya, Fortune bekerja sama dengan tim spesialis, termasuk Sarah Fidel dan JJ Davies.

Untuk mendekati target utama, seorang miliarder pedagang senjata bernama Greg Simmonds, mereka merekrut aktor film terkenal Danny Francesco sebagai umpan.

Tim ini harus menjalankan berbagai operasi rahasia di berbagai negara, penuh aksi kejar-kejaran, penyamaran, serta strategi cerdas untuk menggagalkan transaksi berbahaya tersebut.

Film ini menawarkan adegan laga intens, dialog tajam, serta humor ringan yang membuat cerita terasa menghibur dan tidak terlalu berat. (Z-4)

