Sam Kieth, Co-Creator Sandman Tutup Usia di Umur 63 Tahun

Kreator The Maxx, Sam Kieth meninggal dunia pada usia 63 tahun. (CBR)

DUNIA komik internasional tengah berduka atas kepergian Sam Kieth, kreator di balik komik The Maxx sekaligus co-creator The Sandman yang meninggal dunia pada Minggu (15/3) di usia 63 tahun.

Kabar duka ini dikonfirmasi sahabat sekaligus kolaborator lamanya, Scott Dunbier. Ia menyebut Kieth meninggal akibat Lewy Body Dementia, sebuah penyakit degeneratif yang memengaruhi fungsi otak.

Lahir pada 11 Januari 1963, Kieth telah menunjukkan minatnya di dunia komik sejak usia muda. Ia memulai karier profesionalnya pada usia 17 tahun dengan menerbitkan karya pertamanya bersama Comico. Sejak saat itu, namanya mulai dikenal lewat berbagai proyek besar.

Kariernya semakin bersinar saat ia bekerja pada sejumlah judul populer seperti Wolverine dalam Marvel Comics Presents dan The Hulk. Namun, puncak kariernya terlihat pada 1993 ketika ia menciptakan The Maxx untuk Image Comics. Komik ini dikenal karena pendekatannya yang unik dalam mengangkat tema realitas, serta kemudian diadaptasi menjadi serial animasi di program Liquid Television milik MTV hingga meraih atensi global.

Tak hanya itu, bersama Neil Gaiman, Kieth juga turut menciptakan The Sandman untuk DC Comics, bahkan menggambar lima edisi awal yang menjadi fondasi penting bagi seri tersebut. Gaya ilustrasinya membuatnya diakui sebagai salah satu seniman dengan pendekatan visual yang berbeda di industri komik.

Sepanjang kariernya, Kieth juga terlibat dalam berbagai proyek lain seperti Zero Girl, Four Women, Ojo, dan My Inner Bimbo. Ia bahkan merambah dunia animasi dan film dengan membantu menciptakan pilot No Smoking untuk serial "Cow and Chicken," serta menyutradarai film "Take It to the Limit" untuk Roger Corman.

Di periode selanjutnya, Kieth tetap aktif berkarya melalui judul-judul seperti Batman: Secrets, Batman/Lobo: Deadly Serious, dan Lobo: Highway to Hell. Ia juga menciptakan crossover unik bertajuk Arkham Dreams yang mempertemukan karakter Batman dengan The Maxx. Selain itu, kontribusinya juga hadir dalam komik Judge Dredd dan 30 Days of Night.

Namun, setelah merilis Arkham Dreams, Kieth memutuskan untuk pensiun dari industri komik arus utama karena kondisi kesehatannya yang menurun.

Kepergian Sam Kieth meninggalkan duka mendalam bagi industri komik global. Ia dikenang sebagai sosok kreator yang berani mengeksplorasi ide-ide unik dan menghadirkan gaya visual yang berbeda.

Kieth meninggalkan seorang istri tercinta, Kathy Kieth, yang telah mendampinginya selama 43 tahun. (Variety/Z-2)