9 Orang Hanyut, 1 Meninggal akibat Banjir Bandang di Buleleng Bali

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali melaporkan delapan orang hanyut akibat banjir bandang yang terjadi di Desa Banjar, Kabupaten Buleleng, pada Jumat (6/3) malam. Kepala Pelaksana BPBD Bali I Gede Agung Teja Bhusana mengatakan dari jumlah tersebut empat orang berhasil selamat, satu orang meninggal dunia, sementara tiga lainnya masih dalam proses pencarian.

“Berdasarkan informasi dari Perbekel Desa Banjar pukul 06.30 Wita, banjir bandang terjadi pukul 20.00 Wita dengan delapan orang hanyut, empat orang diantaranya selamat, tiga orang masih dalam pencarian, dan satu orang meninggal dunia,” kata Teja Bhusana.

Teja menyampaikan saat ini pihaknya sedang menuju lokasi kejadian di Desa Banjar untuk memantau langsung proses pencarian korban yang belum ditemukan.

Tiga Korban Masih Dicari

Tiga korban yang hingga kini masih dalam pencarian merupakan warga Banjar Ambengan, yaitu:

Komang Suci (44) Putu Wini (17) Kadek Wahyu (12)

Sementara itu, empat warga yang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat adalah:

Kadek Witana (45) Made Putra (76) Nyoman Mudra (73) Putu Suami (72)

Adapun korban yang meninggal dunia diketahui bernama Dewa Ketut Adi Suarjaya (55), warga Banjar Santal.

BPBD Bali juga mencatat peningkatan kejadian bencana di wilayah Kabupaten Buleleng dalam 12 jam terakhir. Teja menyebut sejak pukul 18.00 hingga 06.00 Wita terjadi 19 peristiwa bencana, mayoritas berupa banjir dan banjir bandang.

Beberapa wilayah yang terdampak antara lain:

Desa Banjar

Desa Pancasari

Desa Kayuputih

Desa Bubunan

Desa Dencarik

Desa Tampekan

Desa Gobleg

Desa Pedawa

Desa Lemukih

BPBD Bali bersama tim gabungan masih melakukan penanganan darurat serta pencarian korban yang belum ditemukan. (Ant/E-3)