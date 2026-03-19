Viral di Konser Coldplay, Eks Karyawan Astronomer Akhirnya Buka Suara

INSIDEN singkat di konser Coldplay yang melibatkan mantan karyawan perusahaan teknologi Astronomer, Kristin Cabot, berkembang menjadi krisis reputasi di dunia kerja. Cabot akhirnya memberikan pernyataan resmi setelah video dirinya bersama sang atasan viral dalam sesi "kiss cam" stadion.
Peristiwa tersebut terjadi pada konser Coldplay di Massachusetts tahun 2025. Kamera stadion menangkap momen Cabot bersama CEO Astronomer saat itu, Andy Byron. Reaksi keduanya yang tampak panik menghindari sorotan memicu spekulasi publik di media sosial. Narasi mengenai hubungan asmara terlarang pun meluas, yang kemudian berdampak pada citra profesional keduanya.
Dalam wawancara dengan New York Times , Cabot mengakui bahwa insiden tersebut merupakan sebuah kesalahan. Ia menyebut momen itu sebagai keputusan buruk yang diambil dalam situasi informal di luar jam kantor.
“Saya membuat keputusan yang salah dan minum beberapa gelas High Noon, lalu berdansa dan bertingkah tidak pantas dengan bos saya,” katanya kepada New York Times, sambil mengakui bosnya adalah “orang yang sangat saya sukai”.
Cabot menjelaskan pada saat kejadian, baik dirinya maupun Byron sedang dalam proses perpisahan dengan pasangan masing-masing. Ia membantah tuduhan perselingkuhan seperti yang ramai diperbincangkan.
Namun, ia mengakui tindakannya tidak profesional, terutama mengingat posisinya sebagai Kepala HR yang seharusnya menjadi standar etika perusahaan. Bagi Cabot, situasi ini menjadi pembelajaran mengenai batasan tegas antara kehidupan pribadi dan karier.
Konsekuensi dari viralnya video tersebut muncul secara instan. Baik Cabot maupun Byron memutuskan untuk meninggalkan posisi mereka di Astronomer. Namun, dampak bagi Cabot meluas hingga ke ranah sosial dan keberlanjutan kariernya.
Cabot mengungkapkan adanya tekanan publik yang masif, mulai dari perundungan di media sosial hingga penyebaran informasi pribadi. Ia juga mengaku kesulitan kembali ke dunia kerja karena reputasi profesionalnya yang telah rusak. Sebagai praktisi HR, hilangnya kepercayaan publik menjadi hambatan utama dalam mencari peluang baru. Selain itu, Cabot menyoroti adanya perbedaan perlakuan, di mana mantan atasannya dinilai lebih mudah mendapatkan kesempatan baru dibandingkan dirinya.
Saat ini, kedua belah pihak telah menempuh jalur karier yang berbeda setelah resmi keluar dari perusahaan. Kasus ini menutup babak perjalanan profesional Kristin Cabot di Astronomer dengan catatan penting mengenai penerapan standar etika bagi pejabat eksekutif di lingkungan korporasi teknologi. (New York Times/Entertaiment Weekly/The Times/Z-2)
