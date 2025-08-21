Chris Martin Pertahankan Segmen Jumbotron Song Coldplay Meski Viral Kontroversi Kiss Cam

Chris Martin menanggapi kontroversi kiss cam dengan humor dan menegaskan tradisi ini akan tetap berlanjut, meski menimbulkan spekulasi publik.(Instagram)

SEGMEN “kiss cam” Coldplay, yang selama ini menjadi salah satu fitur paling dinanti di pertunjukan live mereka, baru-baru ini menjadi pusat perhatian publik setelah sebuah insiden viral di konser mereka pada 16 Juli 2025 di Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts. Segmen ini, yang secara resmi dikenal sebagai “Jumbotron Song,” menampilkan interaksi antara band dan penonton, di mana Chris Martin sering kali mengimprovisasi lirik berdasarkan orang-orang yang ditampilkan di layar besar di panggung.

Insiden yang memicu kontroversi bermula ketika kamera menyorot CEO Astronomer, Andy Byron, dan eksekutif HR, Kristin Cabot, yang tampak berpelukan di antara penonton. Reaksi keduanya yang cepat, mencoba melepas pelukan dan menyembunyikan diri, memicu spekulasi luas di media dan media sosial tentang kemungkinan adanya perselingkuhan, terutama karena keduanya hadir tanpa pasangan masing-masing.

Frontman Coldplay, Chris Martin, sempat menambahkan komentar bercanda yang memperkuat kontroversi, “Mereka mungkin berselingkuh, atau mereka hanya sangat pemalu,” yang segera menjadi bahan pembicaraan publik.

Baca juga : Chris Martin Beri Peringatan Kocak soal Kiss Cam Usai Drama Viral di Konser Coldplay

Video momen tersebut pun menyebar dengan cepat, terutama di TikTok, dan menarik perhatian media internasional. Jutaan orang menonton, memberi komentar, dan berspekulasi tentang identitas pasangan tersebut. Insiden ini tidak hanya berdampak pada popularitas segmen itu sendiri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi profesional. Andy Byron dan Kristin Cabot akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisi mereka di Astronomer, sementara perusahaan menunjuk Gwyneth Paltrow, mantan istri Chris Martin, sebagai juru bicara sementara untuk menangani situasi PR yang semakin kompleks.

Pertahankan Tradisi Jumbotron Song

Meski kontroversial, Coldplay menegaskan bahwa mereka tetap ingin melanjutkan tradisi “kiss cam” atau “Jumbotron Song” ini. Dalam konser terbaru di Kingston upon Hull, Inggris, Chris Martin menanggapi insiden tersebut dengan nada ringan dan humoris.

Ia mengatakan, “Kami sudah melakukan ini lama, dan baru-baru ini menjadi… ya. Hidup memberi Anda lemon, maka Anda buatlah limun. Jadi, kami akan tetap melakukannya, karena kami ingin bertemu dengan beberapa dari kalian.” Pernyataan ini menunjukkan band tidak ingin segmen ini hilang hanya karena satu insiden viral.

Baca juga : Viral di Konser Coldplay, Kristin Cabot Mundur dari CPO Astronomer

Martin juga menekankan, meskipun sering disebut sebagai “kiss cam,” segmen ini sebenarnya bukanlah kiss cam. “Ini bukan, tidak pernah, dan tidak akan pernah menjadi kiss cam! Hanya karena satu pasangan, Anda langsung dicap sebagai kiss cam seumur hidup. Percayalah, ini disebut 'jumbotron',” jelas Martin, mencoba meluruskan kesalahpahaman yang timbul dari viralnya video tersebut.

Insiden ini kemudian dijuluki “Kontroversi Jumbotron Coldplay” dan menjadi salah satu momen paling dikenang dalam tur band tahun ini. Selain menyedot perhatian publik, kasus ini menjadi pengingat bahwa interaksi yang tampak sederhana di acara live bisa berujung pada konsekuensi yang tak terduga.

Meski demikian, Coldplay tetap berkomitmen untuk berinteraksi dengan penonton melalui segmen ini. Hal itu menunjukkan mereka lebih memilih mempertahankan tradisi yang menghibur dan menghadirkan pengalaman unik bagi para penggemar mereka di seluruh dunia.

Dengan kejadian ini, Coldplay sekaligus menegaskan mereka akan terus menghadirkan momen-momen spontan yang mendekatkan penonton dengan band, meskipun diwarnai kontroversi. Segmen “Jumbotron Song” tetap menjadi simbol interaksi dan kehangatan dalam konser mereka, yang tidak akan mudah dilupakan oleh para penggemar maupun media. (GMA/E!/Aol/Parade/Z-2)