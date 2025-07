Gwyneth Paltrow Jadi “Juru Bicara Dadakan” Astronomer di Tengah Skandal CEO

Gwyneth Paltrow menjadi juru bicara sementara perusahaan teknologi Astronomer, meredam skandal CEO Andy Byron.(Youtube)

AKTRIS Gwyneth Paltrow membantu perusahaan teknologi Astronomer meredam sorotan publik setelah skandal yang melibatkan CEO mereka, Andy Byron.

Hampir dua minggu lalu, Byron tertangkap kamera saat berpelukan dengan eksekutif HR Kristin Cabot di konser Coldplay. Momen itu menjadi viral, terlebih karena konser dipimpin vokalis Chris Martin, mantan suami Paltrow.

Sebagai respons, Astronomer merilis video pendek di media sosial dengan caption, “Thank you for your interest in Astronomer.” Dalam video tersebut, Paltrow tampil mengenakan busana kasual bisnis, duduk di meja kerja seolah menjadi juru bicara perusahaan.

“Saya direkrut untuk waktu yang sangat singkat untuk berbicara atas nama lebih dari 300 karyawan Astronomer,” ujar aktris pemenang Oscar itu.

Ia mengakui perusahaan menerima “banyak pertanyaan dalam beberapa hari terakhir” terkait skandal tersebut. Namun, alih-alih membahas gosip, Paltrow justru memanfaatkan momen untuk mempromosikan layanan Astronomer.

Saat membaca pertanyaan publik seperti, “OMG! What the actual f---?”, Paltrow langsung mengalihkan pembicaraan.

“Ya, Astronomer adalah platform terbaik untuk menjalankan Apache Airflow, mengelola data, ML, dan AI pada skala besar,” katanya sambil mempromosikan acara perusahaan di bulan September.

Tanpa menjawab satu pun pertanyaan “panas”, Paltrow menutup videonya dengan, “Kami akan kembali fokus pada apa yang kami lakukan terbaik: memberikan hasil luar biasa bagi pelanggan kami.”

Skandal Konser Coldplay yang Memicu Drama

Insiden yang memicu kegaduhan terjadi pada konser Coldplay di Gillette Stadium, Massachusetts, 15 Juli lalu. Sebuah kiss cam menyorot Byron yang tampak memeluk Cabot dari belakang.

Chris Martin yang sedang bernyanyi pun sempat berkomentar,

“Oh, lihat mereka berdua… Apa mereka sedang berselingkuh, atau hanya pemalu?”

Video itu viral di TikTok, memicu spekulasi publik. Tak lama kemudian, Astronomer mengumumkan pengunduran diri Byron dan Cabot.

“Pemimpin kami harus menjadi teladan dalam perilaku dan akuntabilitas. Standar itu tidak terpenuhi,” tulis perusahaan dalam pernyataannya.

Kini, Pete DeJoy, salah satu pendiri Astronomer, ditunjuk sebagai CEO sementara. (People/Z-2)