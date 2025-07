Gwyneth Paltrow Jadi Jubir Astronomer seusai CEO Selingkuh di Konser Coldplay

Gwyneth Paltrow(Astronomer)

Aktris Hollywood Gwyneth Paltrow muncul dalam video promosi perusahaan teknologi AS, Astronomer, yang tampaknya menjadi langkah untuk menyindir insiden yang terjadi konser Coldplay yang ramai dibicarakan. Paltrow sendiri merupakan mantan istri Chris Martin.

Dalam video terbaru yang dirilis Astronomer, Gwyneth Paltrow berterima kasih kepada orang-orang yang menunjukkan ketertarikan pada Astronomer. Dalam video itu, Paltrow, menjadi juru bicara sementara dari Astronomer.

Astronomer menjadi berita utama pekan lalu ketika CEO mereka yang sudah sudah menikah, Andy Byron, dan kepala SDM, Kristin Cabot, terekam bersama di fitur kiss cam saat konser Coldplay. Vokalis Chris Martin terdengar berkata, “Entah mereka sedang berselingkuh atau mereka hanya sangat pemalu.”

Keduanya kemudian mengundurkan diri dari posisi mereka di Astronomer dan kejadian ini menjadi berita utama global serta memicu berbagai meme di internet.

Kini, perusahaan tersebut tampaknya memanfaatkan ketenaran yang tiba-tiba ini sebagai alat promosi. Sebuah video perusahaan dengan keterangan “thank you for your interest in Astronomer” dibuka dengan video yang menampilkan Paltrow.

“Astronomer menerima banyak pertanyaan selama beberapa hari terakhir dan mereka meminta saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling umum,” ujar Paltrow, Sabtu, (26/7).

“Kami sangat senang begitu banyak orang memiliki ketertarikan baru pada otomatisasi data. Untuk pertanyaan lain yang kami terima, ya! Masih ada tempat yang tersedia di acara Beyond Analytics kami pada bulan September,” imbuhnya.

Paltrow kemudian melanjutkan dengan berbicara tentang perusahaan dan acara-acara yang akan datang.

“Terima kasih atas ketertarikan Anda pada Astronomer,” tutupnya.

Astronomer adalah perusahaan teknologi yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, yang berbasis di New York. Perusahaan ini menyediakan platform yang membantu perusahaan mengatur data mereka.

Sebelum Cabot dan Byron mengundurkan diri, perusahaan mengunggah pernyataan di akun LinkedIn dan Twitter/X mereka yang mengatakan akan melakukan penyelidikan resmi terhadap tindakan kedua orang tersebut. (E-3)