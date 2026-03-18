Apakah SMA Karasuno Pernah Mengalahkan SMA Dateko di Haikyuu!!?

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
DALAM serial Haikyuu!!, SMA Dateko atau Date Tech merupakan salah satu rival terberat bagi Karasuno di Prefektur Miyagi. Dikenal dengan pertahanan "Tembok Besi", mereka adalah tim yang memberikan trauma mendalam bagi tim Karasuno sebelum kedatangan Hinata dan Kageyama.
Pertandingan resmi pertama yang diperlihatkan dalam anime antara kedua tim ini terjadi di babak kedua penyisihan Interhigh. Setelah sebelumnya kalah telak di tahun yang sama, Karasuno datang dengan kekuatan baru.
Karasuno berhasil memenangkan pertandingan ini dengan skor langsung 2-0 (25-19, 25-22). Kemenangan ini sangat emosional karena menjadi ajang pembuktian bagi Asahi Azumane, sang Ace Karasuno, yang sebelumnya sempat berhenti bermain voli karena tidak mampu menembus blokade Takanobu Aone dari Dateko.
Dalam pertandingan ini, Yu Nishinoya melakukan penyelamatan luar biasa menggunakan kakinya (foot save) yang memungkinkan Asahi melakukan serangan balik terakhir untuk memenangkan laga.
Kekuatan utama Dateko terletak pada sistem Read Block. Mayoritas tim SMA menggunakan Commit Block (melompat berdasarkan prediksi), namun Dateko memiliki disiplin untuk menunggu bola lepas dari tangan setter lawan baru kemudian bereaksi. Hal ini membuat taktik tipuan sering kali tidak mempan terhadap mereka.
|Kategori
|SMA Karasuno
|SMA Dateko
|Gaya Bermain
|Ofensif & Agresif
|Defensif (Iron Wall)
|Pemain Kunci
|Kageyama, Hinata, Asahi
|Aone, Futakuchi
|Hasil Pertemuan (S1)
|Menang (2-0)
|Kalah
Berdasarkan alur cerita di manga, rivalitas ini tidak berhenti di tahun pertama. Di tahun kedua Hinata (setelah kelas 3 lulus), Dateko berkembang menjadi tim yang jauh lebih menakutkan. Mereka berhasil mengalahkan Karasuno di final kualifikasi prefektur, membuktikan bahwa "Tembok Besi" mereka telah berevolusi menjadi lebih kokoh.
Jadi, apakah Karasuno pernah mengalahkan Dateko? Ya, Karasuno menang di turnamen Interhigh Season 1. Namun, Dateko tetap menjadi salah satu lawan yang paling dihormati oleh Karasuno karena konsistensi dan kekuatan pertahanan mereka yang luar biasa. (Z-4)
Kemampuan utama yang membuat Kei Tsukishima begitu disegani adalah penguasaannya terhadap teknik Read Blocking. Berbeda dengan Guess Blocking yang mengandalkan insting
Sejak masa muda mereka, kedua pelatih ini selalu bermimpi untuk bertemu di panggung tertinggi, yaitu Kejuaraan Nasional. Namun, takdir selalu berkata lain.
Pertemuan kembali terjadi di babak kedua turnamen Musim Semi (Spring High). Di sinilah Karasuno akhirnya berhasil meraih kemenangan lewat pertandingan dua set yang dramatis (25-19, 25-22).
Kemenangan Karasuno atas Nekoma bukan hanya tiket ke babak perempat final (di mana mereka kemudian menghadapi Kamomedai), tetapi juga penutup janji Pelatih Ukai dan Pelatih Nekomata.
Kombinasi antara bakat mentah Hinata-Kageyama, pertahanan besi Daichi-Nishinoya, dan kecerdasan Tsukishima menjadikan Karasuno tim yang unik.
