Daftar Lagu Nyeleneh Aldi Taher yang Viral: Dari Nissa Sabyan, Mayor Teddy, hingga Aldis Burger

Aldi Taher tengah mempromosikan Aldis Burger yang viral di Threads dan X.

ALDI Taher kembali membuktikan dirinya sebagai maestro dalam memanfaatkan momentum. Lewat lagu terbarunya, "Aldis Burger" yang viral di Maret 2026, ia sukses menyulap nama-nama musisi besar seperti Mahalini dan Juicy Luicy menjadi alat promosi bisnis kulinernya. Namun, ini bukan pertama kalinya Aldi menghebohkan publik lewat karya yang dianggap nyeleneh.

Pria yang menjuluki dirinya sebagai "Raja Pansos" ini memiliki pola unik: ada isu viral, maka ada lagu baru. Berikut adalah deretan lagu nyeleneh Aldi Taher yang pernah mengguncang jagat maya:

1. Aldis Burger (2026)

Lagu promosi untuk gerai burgernya di Cempaka Putih. Liriknya yang menyebut "Juicy Luicy, Mahalini, Rizky Febian" secara repetitif sukses memicu reaksi para artis tersebut dan membuat penjualannya meroket hingga 600 porsi sehari.

2. Mayor Teddy (2024)

Saat sosok Mayor Teddy Indra Wijaya (ajudan Prabowo Subianto) menjadi idola baru kaum hawa, Aldi bergerak cepat menciptakan lagu berjudul "Mayor Teddy". Liriknya yang memuji pesona sang ajudan langsung masuk jajaran trending di TikTok tak lama setelah diunggah.

3. Why Mister Messi Why? (2023)

Inilah pencapaian tertinggi Aldi Taher. Lagu ini dibuat sebagai bentuk kekecewaan karena Lionel Messi batal datang ke Indonesia. Hebatnya, lagu ini diunggah ulang oleh akun Instagram resmi FIFA World Cup, yang membuat nama Aldi Taher mendunia dalam semalam.

4. Lesti Sayang Billar (2022)

Dibuat di tengah panasnya kasus KDRT yang menimpa pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Meski topiknya sensitif, Aldi membawakannya dengan nada ceria dan lirik yang sangat sederhana, sehingga menjadi hiburan tersendiri bagi netizen di tengah tensi berita yang tinggi.

5. Nissa Sabyan I Love You So Much (2021)

Lagu ini merupakan titik awal kembalinya popularitas Aldi Taher dengan persona "nyeleneh". Diciptakan saat isu Nissa Sabyan sedang hangat, lagu ini memiliki melodi yang sangat catchy dan sering diputar di berbagai acara televisi.

Tahun Judul Lagu Pemicu Viral 2026 Aldi's Burger Bisnis kuliner & spam Threads 2024 Mayor Teddy Pesona ajudan Presiden 2023 Why Mister Messi Why? Batalnya Messi ke Indonesia (Masuk akun FIFA) 2021 Nissa Sabyan I Love You So Much Isu personal artis

Mengapa Lagu Aldi Taher Selalu Viral?

Menurut analisis para pengamat media sosial, kekuatan Aldi Taher terletak pada spontanitas dan melodi yang sederhana. Ia tidak berusaha membuat musik yang kompleks, melainkan musik yang bisa langsung dinyanyikan oleh siapa saja (sing-along). Strategi news jacking—menumpang isu yang sedang besar—membuat karyanya memiliki "bahan bakar" trafik gratis dari mesin pencari dan algoritma media sosial. (H-3)