Reaksi 'Pasrah' Mahalini Lihat Namanya jadi Tagline Aldis Burger Aldi Taher

PENYANYI Mahalini Raharja akhirnya memberikan respons langsung terkait aksi "spam" promosi yang dilakukan Aldi Taher. Sebagaimana diketahui, Aldi Taher tengah gencar mempromosikan bisnis kulinernya, Aldis Burger, dengan mencatut nama sejumlah artis papan atas dalam setiap unggahannya hingga viral di Threads dan Instagram.

Aksi nyeleneh Aldi ini berawal dari permainan kata yang menghubungkan tekstur daging burgernya yang juicy dengan grup musik Juicy Luicy, yang kemudian berlanjut ke nama Mahalini dan Rizky Febian.

Komentar Singkat Mahalini yang Viral

Lewat unggahan di Instagram Stories pada Maret 2026, pelantun lagu "Sial" tersebut mengunggah ulang (repost) sebuah konten yang memperlihatkan komentar Aldi Taher di akun Netflix Indonesia. Dalam komentar tersebut, Aldi menuliskan tagline andalannya.

Baca juga : Aldis Burger vs Raksasa Global: Ketika Marketing 'Spam' Aldi Taher Kalahkan Iklan Miliaran

"Aldis Burger Cempaka Putih rotinya lembut dagingnya Juicy Luicy Mahalini Rizky Febian bisa pesen online."

Menanggapi hal itu, Mahalini menuliskan komentar singkat namun menggelitik. "Stop capek wkwkwk," tulis istri Rizky Febian tersebut disertai emoji tertawa. Respons ini menunjukkan bahwa Mahalini tidak merasa keberatan, melainkan justru terhibur dengan kegigihan Aldi Taher dalam berjualan.

Rizky Febian Ikut 'Pasrah'

Tak hanya Mahalini, sang suami, Rizky Febian, juga terpantau memberikan reaksi di platform X. Alih-alih protes karena namanya ikut dibawa-bawa, putra sulung Sule ini justru memberikan dukungan moral. "Alamak kayaknya bakalan jatuh cinta banget nih sama burger ini," cuit Rizky, merujuk pada lirik lagu "Alamak" miliknya yang juga sering dipelesetkan Aldi untuk jualan.

Strategi 'Marketing Jempol' yang Gacor

Meskipun terkesan asal-asalan dan dilakukan tanpa kontrak endorsement resmi, strategi "Marketing Jempol" ala Aldi Taher terbukti sangat efektif. Berdasarkan data operasional gerai Aldis Burger Cempaka Putih, Aldis Burger mampu menjual hingga 600 porsi per hari berkat viralitas ini.

Fenomena ini membuktikan bahwa di tahun 2026, kedekatan organik dan humor masih menjadi senjata ampuh untuk memenangkan perhatian netizen di tengah gempuran iklan digital yang kaku. (H-3)