Lirik Lagu Aldis Burger Aldi Taher: Viral dengan Plesetan Juicy Luicy hingga Mahalini

SOSOK Aldi Taher kembali membuktikan kemampuannya dalam menciptakan fenomena di media sosial. Kali ini, bisnis kuliner terbarunya, Aldis Burger, menjadi perbincangan hangat di platform Threads dan X (Twitter) berkat strategi promosi yang tidak lazim namun sangat efektif secara organik.
Tak hanya aktif melakukan "spam" komentar di unggahan para selebritas, mantan suami Dewi Perssik ini juga menciptakan lagu khusus berjudul "Aldi's Burger". Lagu tersebut pertama kali diunggah melalui akun TikTok pribadinya dan langsung memicu reaksi beragam dari netizen.
Dalam lagu tersebut, Aldi menggunakan lirik sederhana yang repetitif, namun menyelipkan nama-nama musisi besar Indonesia sebagai gimik. Kata "Juicy" yang merujuk pada tekstur daging burgernya dipelesetkan menjadi grup musik Juicy Luicy, yang kemudian disambung dengan nama Mahalini hingga Rizky Febian.
“Aldis burger Cempaka Putih, rotinya lembut dagingnya Juicy Luicy, Mahalini, Rizky Febian, bisa pesan online,” tulis Aldi dalam salah satu unggahan promosinya yang viral.
Kepopuleran di dunia maya berdampak langsung pada operasional gerai fisiknya yang berlokasi di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan terbaru pada Maret 2026, staf operasional melaporkan lonjakan pesanan hingga mencapai 600 burger dalam sehari.
Saking membeludaknya antrean, pihak pengelola bahkan sempat menonaktifkan aplikasi pesanan daring secara berkala. "Ini kalau tidak dinonaktifkan, pesanannya bakal datang terus dan kita kewalahan stok," ujar Rizal, salah satu staf di lokasi.
Selain dengan komentar spam di media sosial, Aldi Taher juga menciptakan jingle kulinernya berjudul "Aldis Burger" yang viral di TikTok dan Instagram Reels. Lagu ini menjadi senjata utama Aldi untuk mempromosikan gerai burgernya di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Hei teman-teman ayo makan burger
Aldis Burger Cempaka Putih
Rotinya lembut, dagingnya juicy
Enak enak sekali
Ayo makan Aldis Burger
Ayo makan Aldis Burger
Ayo makan Aldis Burger
Ayo makan Aldis Burger
Dari Juicy Luicy, sampai Mahalini
Suka makan Aldis Burger
Rizky Febian, sampai Mister Putin
Suka juga Aldis Burger
Ayo makan Aldis Burger
Ayo makan Aldis Burger
Selain lagu utama di atas, Aldi Taher juga sering menggunakan modifikasi lirik lagu populer untuk mempromosikan usahanya di kolom komentar Threads. Salah satu yang paling viral adalah saat ia mencatut lirik lagu "Alamak" milik Adrian Khalif dan Rizky Febian yang diubah menjadi kalimat promosi.
"Kalau ada sembilan nyawa mau samamu saja semuanya. Ini dada isinya kamu semua. Alamak inikah jatuh cinta bisa pesan online (Aldis Burger)."
Strategi mencatut nama artis papan atas ini sempat menuai reaksi dari Mahalini. Melalui unggahan Instagram Story, pelantun lagu Sisa Rasa tersebut memberikan komentar singkat, "Stop capek wkwkwk," yang menunjukkan dirinya terhibur sekaligus pasrah namanya dijadikan bahan jualan oleh Aldi Taher.
Meski terkesan asal-asalan, strategi ini terbukti "gacor". Gerai Aldis Burger dilaporkan mengalami lonjakan pesanan hingga 600 porsi per hari, membuktikan bahwa di era ekonomi perhatian (attention economy) 2026, kreativitas nyeleneh Aldi Taher masih menjadi magnet trafik yang luar biasa. (H-3)
