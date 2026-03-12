Headline
Perlindungan Warga Jadi Fondasi Utama

Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%

Rekomendasi Film Temani Hari Raya di HBO Max, Cocok untuk Segala Usia

Indrastuti
12/3/2026 14:44
Rekomendasi Film Temani Hari Raya di HBO Max, Cocok untuk Segala Usia
Ilustrasi(Dok Istimewa)

HARI raya Idul Fitri adalah saat berkumpul bersama keluarga besar dan orang-orang terkasih. Salah satu cara menghabiskan waktu bersama keluarga adalah dengan menonton film-film favorit keluarga. Berikut rekomendasi stream deretan tayangan favorit bersama keluarga Anda musim ini di HBO Max. Dari petualangan ajaib di Wonka hingga Overworld di A Minecraft Movie, kisah-kisah yang menyenangkan ini pasti akan memikat penonton dari segala usia. 

  • Wonka 

    Berdasarkan karakter luar biasa dan ikonis di pusat buku "Charlie and the Chocolate Factory" karya Roald Dahl, salah satu buku anak yang laku keras sepanjang masa, Wonka menceritakan kisah menakjubkan tentang bagaimana seorang pemuda pembuat cokelat, yang hanya berbekal segudang mimpi, berhasil mengubah dunia, satu gigitan demi satu gigitan yang lezat, dibintangi oleh Timothée Chalamet. 

  • A Minecraft Movie 

    Selamat datang di dunia Minecraft, di mana kreativitas tidak hanya membantu Anda membuat sesuatu, tetapi juga penting untuk bertahan hidup! Empat orang yang tidak akur, Garrett "The Garbage Man" Garrison, Henry, Natalie, dan Dawn, mendapati diri mereka berjuang dengan masalah-masalah biasa ketika mereka tiba-tiba terseret melalui portal misterius ke Overworld, negeri kubik ajaib yang aneh yang berkembang pesat berkat imajinasi. 

    Baca juga : How to Train Your Dragon Raih Skor 83 Persen di Rotten Tomatoes, Kalahkan Lilo & Stitch

    Untuk kembali ke rumah, mereka harus menguasai dunia ini (dan juga melindunginya dari hal-hal jahat seperti Piglin dan Zombie) sambil memulai pencarian ajaib dengan seorang pengrajin ahli yang tak terduga, Steve. Bersama-sama, petualangan mereka akan menantang kelima orang tersebut untuk berani dan terhubung kembali dengan kualitas yang membuat masing masing dari mereka unik dan kreatif, keterampilan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, kembali di dunia nyata, dibintangi oleh Jason Momoa dan Jack Black. 

  • How to Train Your Dragon (2025) 

    Dalam adaptasi live-action berdasarkan waralaba animasi yang dicintai tentang persahabatan luar biasa antara seorang anak laki-laki Viking bernama Hiccup dan Toothless, seekor naga Night Fury langka 
    yang dia rawat hingga pulih, dibintangi oleh Mason Thames, Nico Parker, Nick Frost, dan lainnya. 

Untuk si kecil, jangan lewatkan The Wonderfully Weird World of Gumball, Smurfs (2025) serta koleksi film Kung Fu Panda dan Despicable Me, hanya di HBO Max. (H-2)



Editor : Indrastuti
