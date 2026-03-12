Rekomendasi Film Temani Hari Raya di HBO Max, Cocok untuk Segala Usia

Berdasarkan karakter luar biasa dan ikonis di pusat buku "Charlie and the Chocolate Factory" karya Roald Dahl, salah satu buku anak yang laku keras sepanjang masa, Wonka menceritakan kisah menakjubkan tentang bagaimana seorang pemuda pembuat cokelat, yang hanya berbekal segudang mimpi, berhasil mengubah dunia, satu gigitan demi satu gigitan yang lezat, dibintangi oleh Timothée Chalamet.

A Minecraft Movie

Selamat datang di dunia Minecraft, di mana kreativitas tidak hanya membantu Anda membuat sesuatu, tetapi juga penting untuk bertahan hidup! Empat orang yang tidak akur, Garrett "The Garbage Man" Garrison, Henry, Natalie, dan Dawn, mendapati diri mereka berjuang dengan masalah-masalah biasa ketika mereka tiba-tiba terseret melalui portal misterius ke Overworld, negeri kubik ajaib yang aneh yang berkembang pesat berkat imajinasi.

Untuk kembali ke rumah, mereka harus menguasai dunia ini (dan juga melindunginya dari hal-hal jahat seperti Piglin dan Zombie) sambil memulai pencarian ajaib dengan seorang pengrajin ahli yang tak terduga, Steve. Bersama-sama, petualangan mereka akan menantang kelima orang tersebut untuk berani dan terhubung kembali dengan kualitas yang membuat masing masing dari mereka unik dan kreatif, keterampilan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, kembali di dunia nyata, dibintangi oleh Jason Momoa dan Jack Black.