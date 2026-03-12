Rekomendasi Film Temani Hari Raya di HBO Max, Cocok untuk Segala Usia

Headline
HARI raya Idul Fitri adalah saat berkumpul bersama keluarga besar dan orang-orang terkasih. Salah satu cara menghabiskan waktu bersama keluarga adalah dengan menonton film-film favorit keluarga. Berikut rekomendasi stream deretan tayangan favorit bersama keluarga Anda musim ini di HBO Max. Dari petualangan ajaib di Wonka hingga Overworld di A Minecraft Movie, kisah-kisah yang menyenangkan ini pasti akan memikat penonton dari segala usia.
Berdasarkan karakter luar biasa dan ikonis di pusat buku "Charlie and the Chocolate Factory" karya Roald Dahl, salah satu buku anak yang laku keras sepanjang masa, Wonka menceritakan kisah menakjubkan tentang bagaimana seorang pemuda pembuat cokelat, yang hanya berbekal segudang mimpi, berhasil mengubah dunia, satu gigitan demi satu gigitan yang lezat, dibintangi oleh Timothée Chalamet.
Selamat datang di dunia Minecraft, di mana kreativitas tidak hanya membantu Anda membuat sesuatu, tetapi juga penting untuk bertahan hidup! Empat orang yang tidak akur, Garrett "The Garbage Man" Garrison, Henry, Natalie, dan Dawn, mendapati diri mereka berjuang dengan masalah-masalah biasa ketika mereka tiba-tiba terseret melalui portal misterius ke Overworld, negeri kubik ajaib yang aneh yang berkembang pesat berkat imajinasi.
Untuk kembali ke rumah, mereka harus menguasai dunia ini (dan juga melindunginya dari hal-hal jahat seperti Piglin dan Zombie) sambil memulai pencarian ajaib dengan seorang pengrajin ahli yang tak terduga, Steve. Bersama-sama, petualangan mereka akan menantang kelima orang tersebut untuk berani dan terhubung kembali dengan kualitas yang membuat masing masing dari mereka unik dan kreatif, keterampilan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, kembali di dunia nyata, dibintangi oleh Jason Momoa dan Jack Black.
Dalam adaptasi live-action berdasarkan waralaba animasi yang dicintai tentang persahabatan luar biasa antara seorang anak laki-laki Viking bernama Hiccup dan Toothless, seekor naga Night Fury langka
yang dia rawat hingga pulih, dibintangi oleh Mason Thames, Nico Parker, Nick Frost, dan lainnya.
Untuk si kecil, jangan lewatkan The Wonderfully Weird World of Gumball, Smurfs (2025) serta koleksi film Kung Fu Panda dan Despicable Me, hanya di HBO Max. (H-2)
Musim panas ini, penonton disuguhi dua remake besar yang tayang hampir bersamaan: How to Train Your Dragon dari Universal Pictures dan Lilo & Stitch dari Disney
How to Train Your Dragon adalah waralaba fantasi populer yang berasal dari buku anak-anak karya Cressida Cowell. Cerita ini akan hadir dalam bentuk live-action pada Juni 2025.
NICO Parker tidak peduli dengan mereka yang kecewa atas pemilihan perannya dalam film live-action How to Train Your Dragon.
Ceritanya berpusat pada hubungan antara seorang remaja Viking dan seekor naga yang unik, membawa pesan tentang keberanian, persahabatan, dan penerimaan.
Toothless, yang menjadi kesayangan banyak penonton How To Train Your Dragon, akan mendapatkan dimensi yang baru, karena Isle Of Berk disulap menjadi nyata.
Selain menikmati menu favorit McDonald's, pelanggan juga dapat mengumpulkan semua koleksi mainan Minecraft yang terinspirasi dari karakter dan elemen di dalam game.
Tersedia di semua perangkat yang mendukung gim Minecraft, pemain dapat masuk ke dunia bioskop digital Cinepolis yang sangat interaktif.
A Minecraft Movie, berhasil mencetak rekor box office dengan pendapatan pembukaan akhir pekan yang mencapai US$157 juta di Amerika Serikat (AS).
A Minecraft Movie dibintangi oleh aktor pemeran Aquaman Jason Momoa dan aktor komedi Jack Black.
Beberapa nama tersebut ada Jason Momoa, Emma Myres, Jack Black, Jennifer Coolidge, Danielle Brooks, Steve Carell, Matt Berry, Sebastian Eugene Hansen, Pauline Chalamet, Jemaine Celment
