Freya JKT48: Sosok Kapten Tangguh di Balik Laporan Manipulasi AI

Di balik senyum ramah dan performa energiknya di atas panggung, Raden Rara Freyanasifa Jayawardana atau Freya JKT48 menyimpan ketegasan seorang pemimpin. Hari ini, Kamis (12/3/2026), Freya mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan bukan untuk urusan panggung, melainkan untuk memperjuangkan kehormatannya sebagai perempuan di era digital.
Pemeriksaan klarifikasi yang dijalaninya terkait kasus manipulasi foto berbasis Artificial Intelligence (AI) menegaskan posisi Freya sebagai salah satu figur publik yang paling vokal melawan deepfake dan pelecehan siber.
Sebagai Kapten JKT48, Freya memikul tanggung jawab untuk melindungi citra grup dan rekan-rekannya. Langkah hukum yang ia ambil terhadap akun anonim @grok dan @swap menjadi preseden penting. Ia menunjukkan bahwa menjadi idola tidak berarti harus pasrah saat teknologi disalahgunakan untuk merusak reputasi.
"Langkah ini diambil Freya dengan penuh kesadaran untuk memberikan edukasi bahwa ada batasan hukum dalam penggunaan AI," ujar pihak manajemen JKT48. Keberanian ini menuai apresiasi luas, tidak hanya dari penggemar, tetapi juga dari aktivis hak digital perempuan di Indonesia.
Freya tidak main-main dalam laporannya. Dengan didampingi kuasa hukum, ia menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE Terbaru) untuk menjerat pelaku. Hal ini membuktikan bahwa Freya adalah sosok yang melek hukum dan memahami risiko teknologi masa kini.
Kasus ini bermula dari temuan bukti manipulasi foto sejak tahun 2022. Selama hampir empat tahun, Freya mengumpulkan bukti secara senyap sebelum akhirnya melayangkan laporan resmi pada Februari 2026. Ketabahan dan kesabarannya dalam mengumpulkan bukti menunjukkan kematangan karakternya sebagai seorang pemimpin.
Dukungan untuk Freya terus mengalir di berbagai platform media sosial. Para penggemar melihat aksi ini sebagai bentuk nyata dari pesan-pesan pemberdayaan yang sering dibawakan JKT48 dalam lagu-lagunya. Publik berharap kepolisian dapat segera mengidentifikasi pemilik akun @grok dan @swap guna memberikan efek jera.
Perjuangan Freya di Polres Metro Jakarta Selatan hari ini adalah pengingat bagi kita semua: bahwa di balik kecanggihan AI, ada etika dan hukum yang harus dijunjung tinggi guna melindungi hak-hak setiap individu dalam Mata Uang Rupiah dan tatanan hukum Indonesia.
Simak kronologi lengkap Freya JKT48 laporkan akun AI @grok & @swap ke Polres Jaksel. Bukti dikumpulkan sejak 2022 hingga pemeriksaan hari ini.
