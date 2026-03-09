Alasan Anggun C. Sasmi Pilih Para Perasuk Jadi Debut Akting di Indonesia

Penyanyi internasional Anggun C. Sasmi akhirnya resmi merambah dunia seni peran di tanah air(Instagram: anggun_cipta)

Penyanyi internasional Anggun C. Sasmi akhirnya resmi merambah dunia seni peran di tanah air melalui film terbaru karya Wregas Bhanuteja berjudul Para Perasuk. Dalam sesi Press Junket di kawasan Menteng Dalam, Jakarta Selatan, Senin (9/3), Anggun membagikan alasan kuat di balik keputusannya tersebut.

Faktor utama yang membuat pelantun "Mimpi" ini yakin adalah sosok sutradara, Wregas Bhanuteja. Bagi Anggun, memulai proyek akting pertama di Indonesia membutuhkan alasan yang sangat kuat, baik dari sisi penceritaan maupun sineas di balik layar.

Berawal dari Pesan di Media Sosial

Menariknya, kolaborasi ini diawali dengan pesan singkat di media sosial. Anggun mengaku sempat merasa sungkan karena pesan dari Wregas sempat tertahan di kolom permintaan pesan (request) lantaran keduanya belum saling mengikuti akun media sosial.

Baca juga : Film Para Perasuk Tayang Perdana di Sundance Festival

"Setelah saya nonton beberapa filmnya dia, Mencari Cahaya dan Budi Pekerti, itu lebih menguatkan lagi bahwa kalau saya mau memulai sesuatu di Indonesia, dengan dia tuh jadi levelnya tuh sudah, aduh, Wregas gitu loh," ungkap Anggun.

Beban Emosional Berkarya di Tanah Air

Meski terbiasa tampil di panggung internasional, Anggun mengakui bahwa berkarya di Indonesia selalu memberikan beban emosional yang lebih mendalam. Ia merasa memiliki ikatan sejarah dan kedekatan khusus dengan publik di tanah air yang sudah menganggapnya sebagai keluarga.

"Karena saya kan punya sejarah di sini, jadi itulah yang saya harus lebih hati-hati. Kalaupun saya konser di mana-mana, paling gugup itu kalau bikin konser tunggal di Indonesia, gak tahu kenapa," jelasnya.

Dalam film Para Perasuk, Anggun akan memerankan tokoh Guru Asri, seorang perasuk senior yang penuh kharisma. Film ini dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 23 April 2026 mendatang. (Z-10)