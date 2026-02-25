Demi Lovato bersiap menyapa penggemar dalam tur terbarunya pada April mendatang. (Instagram)

DEMI Lovato siap menjalin kembali koneksi langsung dengan para penggemarnya. Pelantun lagu "Fast" tersebut kini tengah bersiap untuk memulai rangkaian It's Not That Deep Tour yang akan dibuka pada April mendatang. Keputusan ini cukup mengejutkan, mengingat sekitar dua tahun lalu ia sempat menyatakan kemungkinan untuk tidak akan pernah melakukan tur lagi.

Lantas, apa yang mengubah pemikirannya? Dalam wawancara dengan PEOPLE, Lovato menjelaskan kelelahan fisik dan mental menjadi alasan utama di balik pernyataannya dahulu. Namun, kerinduan akan energi penonton mengalahkan rasa lelah tersebut.

"Saya rasa yang sulit dipahami orang adalah betapa melelahkannya tur bagi tubuh dan pikiran, itulah alasan mengapa saya mengatakan hal itu sebelumnya," ujar Lovato. "Ini memang kerja keras, tetapi imbalannya adalah tampil di depan penggemar dan melihat reaksi mereka terhadap musik baru saya maupun lagu-lagu lama... Perasaan saat melihat penggemar menangis sambil tersenyum karena mereka sangat bersemangat berada di sana."

Ia menambahkan, "Tidak ada kata-kata untuk menggambarkannya. Itu membuat saya terdiam dan sangat bersyukur, dan saya menginginkan itu. Meskipun tur bisa terasa berat, namun itu sangat menyenangkan, dan itulah yang saya nantikan: koneksi dengan para penggemar saya."

Persiapan Fisik dan Tantangan ADHD

Menjelang jadwal pembukaan turnya di Orlando pada 13 April, Lovato fokus mempersiapkan fisiknya untuk menjalani 18 pertunjukan berturut-turut hingga akhir Mei. Artis yang pernah masuk nominasi Grammy ini menghabiskan waktu berbulan-bulan di pusat kebugaran untuk meningkatkan stamina kardionya agar tetap stabil saat bernyanyi sambil menari.

Selain latihan fisik, tantangan terbesar Lovato adalah menghafal lirik dari sembilan album yang telah ia rilis. Ia mengakui bahwa kondisi ADHD yang diidapnya terkadang membuat fokusnya teralih saat di atas panggung.

"Saya memiliki ADHD, jadi terkadang di tengah lagu, pikiran saya melayang ke tempat lain. Saya melihat poster di bangku penonton atau sesuatu lainnya, kehilangan fokus, dan lupa kata-kata pada lagu saya sendiri," aku Lovato, yang merilis album It's Not That Deep pada Oktober 2025 lalu.

Kehidupan di Balik Panggung

Untuk menjaga performanya, Lovato memastikan asupan nutrisi dan hidrasinya terjaga, termasuk bermitra dengan Caliwater. Ia juga selalu menyediakan pelembap udara (humidifier) di ruang ganti agar kondisi suaranya tetap prima.

Satu-satunya tantangan emosional dalam tur kali ini adalah harus berjauhan dengan suaminya, Jordan "Jutes" Lutes. Mengingat sang suami juga memiliki jadwal kerja di jalan, mereka harus rela tidak bertemu sedikit lebih lama dari biasanya.

"Kami berusaha untuk tidak berpisah lebih dari dua minggu tanpa bertemu, jadi dia akan sering mengunjungi saya di bulan pertama. Namun, dia juga akan pergi bekerja saat saya sedang menjalani tur," tutupnya. (People/Z-2)