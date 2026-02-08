Konser Kla Project.(Dok. Kla Project)

KLa Project Sukses Gelar Konser Lux Nova, Jadi Penanda 37 Tahun Perjalanan

GRUP musik legendaris KLa Project sukses menggelar konser musik ‘Lux Nova’ yang berarti cahaya biru di Balai Sarbini, Jakarta, Sabtu (7/2). Konser ini jadi penanda perjalanan 37 tahun KLa Project mengarungi blantika musik Indonesia.

Konser dimulai dengan denting nada-nada indah, yang langsung menyulut euforia penonton. Suasana Atmosfer megah dan permainan cahaya panggung yang dinamis mengiringi kemunculan grup legendaris tersebut di hadapan ribuan penonton. Kemeriahan makin terasa ketika KLa Project membuka konser dengan lagu “Tinggal Sehari”, disusul “Datanglah Pesona” dan “Menjemput Impian”.

“Kami menyanyikan lagu-lagu yang jarang kami bawakan, khusus untuk teman teman yang istimewa yang datang malam ini,” kata personel KLa Project, Katon Bagaskara dalam keterangan pers yang diterima, Sabtu (7/2).

Grup yang digawangi Katon Bagaskara, Romulo Rajadin atau Lilo, dan Adi Adrian itu tercatat menyajikan 23 lagu lintas era, mulai karya-karya ikonis hingga materi baru, yang disusun dalam alur pertunjukan yang emosional dan sarat nostalgia. Konser ini sekaligus menegaskan eksistensi KLa Project sebagai salah satu grup musik paling berpengaruh di Indonesia hingga kini.

Di penghujung konser KLa memberikan kejutan dengan menghadirkan Fransisca Insani Rahesti, yang dulu mengisi vokal perempuan pada lagu “Tentang Kita”, lagu hits KLa saat memasuki industri musik tanah air tahun 1989. Duet Sisca dan Katon menambah suasana menjadi tambah hangat, membawa penonton hanyut dalam suasana.

Konser ini ditutup dengan lagu “Tak Bisa Ke Lain Hati” dan “Yogyakarta” yang dikenal sebagai anthem KLa Project. Penonton yang hadir turut bernyanyi bersama.(H-3)