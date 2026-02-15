Curhat Tiga Bintang Our Universe Soal Tantangan Mengasuh Anak

Poster serial drama Korea Our Universe(MI/Dok HBO Max)

MENGASUH anak kecil merupakan tantangan besar yang membutuhkan kesabaran ekstra. Hal ini diakui tiga pemeran utama serial drama Korea Selatan terbaru, Our Universe.

Dalam keterangan pers, dikutip Minggu (15/2), Roh Jeong-eui, Bae In-hyuk, dan Park Seo-ham membagikan refleksi pribadi mereka mengenai dunia pengasuhan yang juga menjadi tema sentral dalam drama mereka.

Serial Our Universe mengisahkan dinamika dua ipar yang terpaksa mengesampingkan perbedaan karakter demi membesarkan keponakan mereka.

Sang keponakan harus menjadi yatim piatu setelah kedua orangtuanya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tragis. Di tengah tanggung jawab berat tersebut, benih-benih romansa tak terduga mulai tumbuh di antara mereka.

Pesan Menyentuh Roh Jeong-eui

Aktris Roh Jeong-eui, yang memerankan tokoh Woo Hyun-jin, mengaku memiliki sedikit bekal pengalaman karena pernah mengasuh keponakannya sendiri.

Baginya, setiap orangtua memiliki cara unik dalam menghadapi fase baru dalam hidup mereka.

Ia pun memberikan pesan penyemangat bagi mereka yang baru saja menjalankan peran sebagai orangtua.

"Untuk para orangtua baru, setiap orang yang baru terhadap hal ini menjalaninya dengan caranya masing-masing, jadi tolong jangan terlalu keras pada diri sendiri. Nikmati saja momen ini apa adanya, dengan hati yang penuh cinta," ungkapnya.

Apresiasi dari Bae In-hyuk

Berbeda dengan Roh Jeong-eui, aktor Bae In-hyuk yang berperan sebagai Seon Tae-hyung mengakui bahwa dirinya tidak memiliki banyak pengalaman langsung. Meski memiliki sepupu yang masih kecil, intensitas pertemuan mereka sangat terbatas.

"Sepupu saya masih sangat kecil, dan saya hanya bertemu dengan dia sangat sebentar saat liburan, jadi rasanya belum bisa dikatakan benar-benar mengasuh dia," ujar Bae In-hyuk jujur.

Walau minim pengalaman, proses syuting drama ini membuatnya sadar betapa beratnya tugas membesarkan anak. Ia pun menyampaikan rasa hormatnya kepada seluruh orangtua yang berjuang setiap hari.

"Saya tidak yakin apakah kami cukup pantas memberi nasihat, atau apakah kata-kata kami akan membantu, tapi jika boleh saya ingin mengucapkan, terima kasih atas kerja keras kalian. Tantangan yang kalian hadapi dan cinta yang kalian berikan di masa-masa sulit akan selalu berarti. Kalian bisa melewatinya," tambahnya.

Kenangan Masa Kecil Park Seo-ham

Sementara itu, Park Seo-ham yang memerankan Park Yoon-seong, karakter yang merupakan cinta pertama Hyun-jin, melihat sisi pengasuhan dari sudut pandang seorang kakak. Ia memiliki adik laki-laki dengan selisih usia delapan tahun lebih muda.

Namun, alih-alih merasa seperti pengasuh, Park Seo-ham lebih mengenang masa-masa tersebut sebagai momen bermain bersama.

"Adik laki-laki saya usianya delapan tahun lebih muda dari saya, daripada mengasuh dia, yang paling saya ingat kami lebih banyak bermain bersama," tuturnya.

Drama Our Universe kini sudah dapat disaksikan melalui layanan streaming HBO Max, membawa penonton menyelami perjuangan para karakternya dalam memadukan tanggung jawab keluarga dan perasaan cinta. (Ant/Z-1)