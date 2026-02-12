SBS Ungkap 8 Drama Korea yang Siap Tayang Tahun Ini, Kim Ji Won Tampil Badass

Ilustrasi(Dok Soompi)

STASIUN televisi SBS secara resmi telah merilis daftar 'Lineup Drama 2026' yang harus di tonton, terutama bagi para pecinta K-Drama. Tidak tanggung-tanggung, tahun ini SBS menggabungkan kekuatan aktor veteran dengan bintang muda yang sedang naik daun melalui berbagai genre, mulai dari romansa fantasi hingga aksi noir yang gelap.

Berikut adalah 8 drama Korea SBS yang wajib kamu antisipasi tahun ini:

1. Sold Out On You

Pemeran: Ahn Hyo Seop, Chae Won Bin.

Setelah sukses dengan Business Proposal, Ahn Hyo Seop kembali ke genre komedi romantis sebagai Matthew Lee. Uniknya, ia akan berperan sebagai petani serabutan yang hidupnya jauh dari kesan mewah. Dinamika antara si petani "puyuh" yang ceria dengan Chae Won Bin yang berperan sebagai show host elite pengidap insomnia berat diprediksi akan memberikan sentuhan healing bagi penonton.

2. Wicked World

Pemeran: Lim Ji Yeon, Heo Nam Jun.

Dengan membawa elemen fantasi dan romansa yang intens, drama ini menceritakan Shin Seo Ri (Lim Ji Yeon), seorang aktris tak dikenal yang raganya mendadak dirasuki roh penjahat wanita dari era Joseon. Ia kemudian terlibat hubungan rumit dengan Cha Se Gye (Heo Nam Jun), seorang chaebol kejam yang dijuluki "monster kapitalisme" karena sifatnya yang tak berperasaan.

3. Nine to Six

Pemeran: Park Min Young, Yook Sungjae.

Diadaptasi dari serial Tiongkok populer The Rational Life (2021), drama berlatar dunia perkantoran ini mengikuti perjalanan Kang Yi Ji (Park Min Young), wanita yang sangat fokus pada karier hingga melupakan cinta. Namun, hidupnya mulai berubah saat ia bertemu Han Seon Woo (Yook Sungjae), pria hangat yang mengajarinya cara menyeimbangkan ambisi kerja dengan kebahagiaan hati.

4. Phantom Lawyer

Pemeran: Yoo Yeon Seok, Esom, Kim Kyung Nam.

Drama hukum dengan sentuhan supranatural ini menghadirkan Shin Yi Rang (Yoo Yeon Seok), seorang pengacara yang memiliki kemampuan unik melihat hantu. Bersama pengacara elit Han Na Hyun (Esom), mereka bekerja sama menyelesaikan kasus-kasus hukum bagi para klien "tidak biasa" demi menuntaskan dendam dan masalah yang belum terselesaikan di dunia.

5. Manager Kim

Pemeran: So Ji Sub, Choi Dae Hoon, Yoon Kyung Ho.

Berdasarkan webtoon populer dengan nama yang sama, drama ini menyajikan aksi noir yang gelap, menonjolkan sisi kelam dunia kriminal dengan atmosfer yang tegang dan penuh intrik. So Ji Sub berperan sebagai Manager Kim, pria yang tampak seperti karyawan kantor biasa namun menyimpan rahasia berbahaya. Saat putrinya menghilang secara misterius, ia terpaksa melepaskan identitas lamanya dan melakukan segala cara untuk membawanya pulang.

6. Doctor X: Age of the White Mafia

Pemeran: Kim Ji Won, Lee Jung Eun, Son Hyun Joo, Kim Woo Seok.

Merupakan adaptasi dari serial hits Jepang, drama ini akan menampilkan Kim Ji Won sebagai Gye Soo Jung. Berbeda dengan drama medis biasa, ini adalah "medical noir". Karakter Doctor X dikenal sebagai tentara bayaran di dunia medis yang tidak mempedulikan politik rumah sakit, hanya peduli pada keberhasilan operasi.

7. Flex x Cop 2

Pemeran: Ahn Bo Hyun, Jung Eun Chae.

Melanjutkan kesuksesan musim sebelumnya, drama kriminal-komedi ini membawa kembali Jin Yi Soo (Ahn Bo Hyun) ke Unit Kejahatan Kekerasan setelah lulus dari akademi kepolisian. Ketegangan baru muncul saat Joo Hye Ra (Jung Eun Chae), instruktur galak yang dulu melatihnya dengan keras, bergabung sebagai ketua tim baru mereka.

8. Good Partner 2

Pemeran: Jang Nara, Kim Hye Yoon.

Drama bertema hukum dan drama kehidupan ini kembali mengikuti jejak Cha Eun Kyung (Jang Nara) yang kini memimpin firma hukum khusus perceraian pertama di Korea. Ia harus menavigasi berbagai kasus perceraian yang rumit sambil menghadapi tantangan dari partner kerja baru yang memiliki masa lalu kelam dan sulit diputuskan darinya. (E-4)