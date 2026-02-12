Apa Itu Vertigo? Kondisi yang Dialami Hedi Yunus hingga Masuk ICU

Penyanyi Hedi Yunus saat diwawancarai Media Indonesia di kawasan Jakarta Selatan.(MI/ARYA MANGGALA)

KABAR mengejutkan datang dari dunia hiburan tanah air. Penyanyi senior sekaligus personel Kahitna, Hedi Yunus, dilaporkan harus menjalani perawatan intensif di ruang ICU setelah mengalami serangan vertigo hebat secara mendadak. Insiden ini menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa vertigo bukan sekadar pusing biasa.

Kronologi: Kapan dan Di Mana Hedi Yunus Dirawat?

Hedi Yunus mengalami serangan kesehatan tersebut pada Kamis, 5 Februari 2026 di Surabaya, Jawa Timur. Kejadian berlangsung hanya tiga jam sebelum ia dijadwalkan tampil di sebuah acara. Akibat kondisi yang drop, Hedi dilarikan ke RS Siloam Surabaya dan sempat dirawat di ruang ICU selama satu hari sebelum akhirnya menjalani pemulihan lanjutan di Jakarta.

Apa Itu Vertigo?

Secara medis, vertigo adalah sensasi pusing di mana seseorang merasa dirinya atau lingkungan di sekitarnya seolah-olah berputar atau melayang. Vertigo bukanlah sebuah penyakit, melainkan gejala dari gangguan sistem keseimbangan tubuh yang terletak di telinga bagian dalam atau sistem saraf pusat (otak).

Gejala Vertigo yang Perlu Diwaspadai

Belajar dari kasus Hedi Yunus, gejala vertigo bisa datang sangat mendadak dan melumpuhkan. Berikut adalah beberapa gejala utamanya:

Sensasi Berputar: Merasa ruangan atau benda di sekitar bergerak kencang.

Merasa ruangan atau benda di sekitar bergerak kencang. Mual dan Muntah: Rasa mual luar biasa yang seringkali berujung pada muntah hebat.

Rasa mual luar biasa yang seringkali berujung pada muntah hebat. Kehilangan Keseimbangan: Kesulitan berdiri atau berjalan karena disorientasi ruang.

Kesulitan berdiri atau berjalan karena disorientasi ruang. Tinnitus: Telinga berdenging yang kadang menyertai rasa pusing.

Telinga berdenging yang kadang menyertai rasa pusing. Keringat Dingin: Reaksi tubuh akibat rasa sakit dan panik yang muncul secara bersamaan.

Penyebab Vertigo

Dokter biasanya membagi penyebab vertigo menjadi dua jenis berdasarkan lokasi gangguannya:

1. Vertigo Perifer

Terjadi akibat masalah di telinga bagian dalam. Penyebab paling sering adalah Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV), yaitu pergeseran kristal kalsium di dalam kanal telinga. Selain itu, penyakit Meniere atau infeksi telinga juga bisa menjadi pemicu.

2. Vertigo Sentral

Terjadi akibat adanya gangguan pada otak, khususnya pada bagian batang otak atau otak kecil. Hal ini bisa dipicu oleh migrain, stroke, atau tumor otak. Pada kasus Hedi Yunus, tekanan darah yang mencapai 200/130 mmHg menjadi faktor risiko serius yang mengharuskan pemeriksaan MRI untuk memastikan tidak adanya gangguan pada pembuluh darah otak.

Jika Anda mengalami vertigo yang disertai dengan bicara cadel, penglihatan ganda, atau kelemahan pada anggota gerak, segera hubungi layanan gawat darurat karena hal tersebut bisa menjadi tanda serangan stroke. (Z-4)