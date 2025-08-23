Waspadai Vertigo yang Sering Kambuh dan Disertai Gejala Lain

Ilustrasi(Freepik)

DOKTER spesialis dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta, Raden Mohamad Krisna Wicaksono Barata, menyampaikan bahwa vertigo yang sering kambuh dan disertai gejala lain seperti hilangnya kemampuan berbicara secara jelas perlu diwaspadai sebagai penanda stroke.

Raden mengatakan orang yang mengalami masalah semacam itu, apalagi kalau sudah kena hipertensi atau diabetes, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.

"Penting untuk dicatat bahwa vertigo tidak selalu merupakan penanda stroke. Namun jika vertigo sering kambuh, dan disertai gejala lain yang mencurigakan segera periksakan ke dokter untuk mengetahui penyebabnya," katanya, dikutip Sabtu (23/8).

Ia menjelaskan bahwa vertigo merupakan istilah medis yang digunakan untuk menyebut sensasi seolah-olah lingkungan di sekitar penderita terus berputar dan biasanya disertai rasa pusing.

Menurut dia, vertigo biasanya terjadi karena adanya gangguan pada saraf ataupun telinga, stres berlebihan, ataupun migrain.

Vertigo yang disertai gejala lain seperti wajah tidak simetris, kelemahan pada salah satu bagian anggota gerak tubuh, dan hilangnya

kemampuan untuk berbicara secara jelas bisa jadi merupakan penanda stroke, menurut Raden.

Ia mengatakan, salah satu jenis stroke yang tandanya meliputi vertigo yakni stroke batang otak.

"Karena batang otak itu mengendalikan banyak fungsi penting, termasuk kesadaran dan keseimbangan. Jadi, kerusakan pada batang otak akibat stroke dapat menyebabkan vertigo," katanya.

Raden menyarankan orang yang sering vertigo dan memiliki riwayat stroke memeriksakan diri ke dokter agar mendapat penanganan medis yang

dibutuhkan.

"Jangan menganggap remeh keluhan vertigo yang berulang, segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat agar

terhindar dari berbagai bahaya vertigo, termasuk salah satunya stroke," katanya.

Data Organisasi Kesehatan Dunia 2020 menunjukkan bahwa stroke merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Stroke tercatat sebagai penyebab utama kecacatan dan kematian di Indonesia.

Menurut hasil Survei Kesehatan Indonesia 2023, prevalensi stroke di Indonesia sampai 8,3 per 1.000 penduduk. (Ant/Z-1)