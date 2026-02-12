Mimpi Oki Rengga dan Lolok Tercapai, Satu Layar Bersama di Sinetron Dunia Tanpa Tuhan

Ilustrasi(MI/FATHURROZAK)

OKI Rengga dan Lolok adalah sosok yang mengawali karier di industri hiburan mereka melalui panggung stand up comedy. Kini, karier keduanya pun telah melesat jauh. Terlebih, Oki Rengga yang dua filmnya bersama Agak Laen sukses menduduki posisi teratas film Indonesia paling laris sepanjang masa.

Dalam perjalannya, saat Oki merantau di Jakarta, ia sempat ‘ditampung’ oleh Lolok. Keduanya pun punya mimpi kelak bisa bermain film maupun mendapat proyek akting dalam judul sama.

Kini, mimpi keduanya pun terwujud, saat keduanya disatukan sebagai karakter perantauan asal Medan di Jakarta di sinetron terbaru MDTV berjudul Dunia Tanpa Tuhan.

“Memang ada target aku pengin satu frame film atau sinetron itu bareng sama dia (Lolok),” kata Oki Rengga saat dijumpai di MD Place, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis, (12/2).

“Memang ada kepikiran kayak begitu. Pengin bisa satu konten-an, satu frame, satu film, apapun itu sama Bang Oki. Sampai akhirnya dikasih kesempatan buat itu,” timpal Lolok dalam kesempatan sama.

Dalam proyek ini, menjadi pertama kalinya Oki Rengga bermain sinetron. Berbeda dengan Lolok yang pernah bermain sinetron sebelumnya. Sebab itu, Oki pun sempat syok dengan kultur kerjanya, berbeda dengan saat ia syuting untuk film.

“Ya kalau teknis aku enggak ngerti lah. Aku betul-betul kaget. Kami syuting film sehari 6 scene maksimal, ini kadang bisa 20 scene. Wuuhuu!” Cerita Oki.

“Tapi jamnya sehat. Aku benar-benar minta, memang minta tolong sama tim produksi, maksimal banget jam 12 malam harus sudah beres. Jadi memang selama ini kami maksimal jam 12 malam. Dan itu bukan cuma berlaku untuk aku, untuk teman-teman semua juga begitu. Jadi pokoknya setiap jam 12 kami sudah selesai. Paling enak besok jam 10 pagi. Jadi menurutku sangat amat cukup untuk istirahat,” tambah Oki.

Dunia Tanpa Tuhan dijadwalkan tayang mulai 18 Februari setiap hari pukul 18.00 WIB di MDTV dan Netflix.

Sinetron ini berlatar di sebuah kampung pinggiran Jakarta, Oki dan Lolok dua perantau apes asal Medan terjebak dalam pusaran kekacauan yang dipicu Jahal, orang kaya baru yang sombong dan gemar merendahkan orang lain.

Konflik konyol bermula dari tuduhan pencurian hingga berujung pada “kematian” Jahal yang absurd, kebangkitannya sebagai pocong karena salah diagnosis, sampai akhirnya ia benar-benar hidup kembali dan malah mengaku sebagai wali sakti demi menipu warga yang putus asa. (H-2)

