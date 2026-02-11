Margot Robbie dalam "Wuthering Heights" 2026: Sinopsis, Pemain, dan Jadwal Tayang

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Dunia sinema kembali diguncang oleh adaptasi terbaru dari novel klasik Emily Brontë, Wuthering Heights. Di tahun 2026 ini, sutradara pemenang Oscar Emerald Fennell menghadirkan visi yang berani dan provokatif dengan menggandeng Margot Robbie sebagai Catherine Earnshaw dan Jacob Elordi sebagai Heathcliff. Film yang diproduksi oleh LuckyChap Entertainment ini bukan sekadar adaptasi setia, melainkan sebuah dekonstruksi visual yang intens.

People Also Ask: Kapan Film Wuthering Heights Margot Robbie Rilis?

Film ini dijadwalkan rilis secara global pada 13 Februari 2026, tepat di akhir pekan Hari Valentine. Pemilihan tanggal ini dianggap strategis namun ironis, mengingat kisah aslinya yang lebih menonjolkan obsesi gelap dan balas dendam daripada cinta romantis konvensional. Anggaran produksi film ini diperkirakan mencapai sekitar Mata Uang Rupiah 1,26 Triliun ($80 juta).

Sinopsis dan Visi Baru Emerald Fennell

Dalam versi 2026 yang diberi judul dengan tanda kutip—"Wuthering Heights"—Fennell membawa penonton ke Yorkshire Dales dengan estetika yang lebih tajam dan berwarna. Cerita tetap berpusat pada hubungan destruktif antara Catherine, putri pemilik tanah, dan Heathcliff, seorang yatim piatu yang diadopsi. Namun, Fennell menambahkan elemen psikoseksual yang lebih eksplisit, didukung oleh soundtrack bernuansa pop-electronic dari Charli XCX.

Analisis Kontroversi Casting Pemilihan Jacob Elordi sebagai Heathcliff memicu perdebatan mengenai whitewashing, karena karakter aslinya dideskripsikan berkulit gelap. Selain itu, Margot Robbie yang berusia 35 tahun memerankan Catherine yang remaja juga menjadi sorotan. Namun, Fennell menegaskan bahwa fokus utamanya adalah chemistry dan emosi mentah antar pemain.

Daftar Pemain Utama

Pemeran Karakter Margot Robbie Catherine Earnshaw Jacob Elordi Heathcliff Hong Chau Nelly Dean Shazad Latif Edgar Linton

Fakta Menarik Produksi

Lokasi Syuting: Dilakukan di Yorkshire Dales National Park untuk mendapatkan nuansa alam liar yang otentik.

Dilakukan di Yorkshire Dales National Park untuk mendapatkan nuansa alam liar yang otentik. Soundtrack Modern: Charli XCX berkontribusi dalam album lagu orisinal yang memberikan kesan anachronistik.

Charli XCX berkontribusi dalam album lagu orisinal yang memberikan kesan anachronistik. Gaya Visual: Menggunakan palet warna yang berani, kontras dengan adaptasi film periode yang biasanya bernuansa sepia atau gelap.

