Dukungan Ulama Perkuat Diplomasi

Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.

Margot Robbie dalam "Wuthering Heights" 2026: Sinopsis, Pemain, dan Jadwal Tayang

Media Indonesia
11/2/2026 20:59
Margot Robbie dalam
Ilustrasi(Dok Istimewa)

 

Dunia sinema kembali diguncang oleh adaptasi terbaru dari novel klasik Emily Brontë, Wuthering Heights. Di tahun 2026 ini, sutradara pemenang Oscar Emerald Fennell menghadirkan visi yang berani dan provokatif dengan menggandeng Margot Robbie sebagai Catherine Earnshaw dan Jacob Elordi sebagai Heathcliff. Film yang diproduksi oleh LuckyChap Entertainment ini bukan sekadar adaptasi setia, melainkan sebuah dekonstruksi visual yang intens.

People Also Ask: Kapan Film Wuthering Heights Margot Robbie Rilis?

Film ini dijadwalkan rilis secara global pada 13 Februari 2026, tepat di akhir pekan Hari Valentine. Pemilihan tanggal ini dianggap strategis namun ironis, mengingat kisah aslinya yang lebih menonjolkan obsesi gelap dan balas dendam daripada cinta romantis konvensional. Anggaran produksi film ini diperkirakan mencapai sekitar Mata Uang Rupiah 1,26 Triliun ($80 juta).

Sinopsis dan Visi Baru Emerald Fennell

Dalam versi 2026 yang diberi judul dengan tanda kutip—"Wuthering Heights"—Fennell membawa penonton ke Yorkshire Dales dengan estetika yang lebih tajam dan berwarna. Cerita tetap berpusat pada hubungan destruktif antara Catherine, putri pemilik tanah, dan Heathcliff, seorang yatim piatu yang diadopsi. Namun, Fennell menambahkan elemen psikoseksual yang lebih eksplisit, didukung oleh soundtrack bernuansa pop-electronic dari Charli XCX.

Analisis Kontroversi Casting

Pemilihan Jacob Elordi sebagai Heathcliff memicu perdebatan mengenai whitewashing, karena karakter aslinya dideskripsikan berkulit gelap. Selain itu, Margot Robbie yang berusia 35 tahun memerankan Catherine yang remaja juga menjadi sorotan. Namun, Fennell menegaskan bahwa fokus utamanya adalah chemistry dan emosi mentah antar pemain.

Daftar Pemain Utama

Pemeran Karakter
Margot Robbie Catherine Earnshaw
Jacob Elordi Heathcliff
Hong Chau Nelly Dean
Shazad Latif Edgar Linton

Fakta Menarik Produksi

  • Lokasi Syuting: Dilakukan di Yorkshire Dales National Park untuk mendapatkan nuansa alam liar yang otentik.
  • Soundtrack Modern: Charli XCX berkontribusi dalam album lagu orisinal yang memberikan kesan anachronistik.
  • Gaya Visual: Menggunakan palet warna yang berani, kontras dengan adaptasi film periode yang biasanya bernuansa sepia atau gelap.

10 FAQ Tentang Film Wuthering Heights (2026)

  1. Kapan film ini rilis? 13 Februari 2026.
  2. Siapa sutradaranya? Emerald Fennell.
  3. Siapa pemeran Heathcliff? Jacob Elordi.
  4. Apakah Margot Robbie ikut memproduksi? Ya, melalui LuckyChap Entertainment.
  5. Di mana lokasi syutingnya? Yorkshire, Inggris.
  6. Siapa pengisi musiknya? Charli XCX dan Anthony Willis.
  7. Apa genre film ini? Gothic Romantic Drama.
  8. Apakah film ini untuk semua umur? Tidak, kemungkinan besar untuk penonton dewasa.
  9. Apa arti tanda kutip di judulnya? Menandakan ini adalah interpretasi bebas, bukan adaptasi kaku.
  10. Berapa anggarannya? Sekitar Mata Uang Rupiah 1,26 Triliun.



Editor : Indrastuti
