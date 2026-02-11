Margot Robbie dalam "Wuthering Heights" 2026: Sinopsis, Pemain, dan Jadwal Tayang

Headline
Dunia sinema kembali diguncang oleh adaptasi terbaru dari novel klasik Emily Brontë, Wuthering Heights. Di tahun 2026 ini, sutradara pemenang Oscar Emerald Fennell menghadirkan visi yang berani dan provokatif dengan menggandeng Margot Robbie sebagai Catherine Earnshaw dan Jacob Elordi sebagai Heathcliff. Film yang diproduksi oleh LuckyChap Entertainment ini bukan sekadar adaptasi setia, melainkan sebuah dekonstruksi visual yang intens.
Film ini dijadwalkan rilis secara global pada 13 Februari 2026, tepat di akhir pekan Hari Valentine. Pemilihan tanggal ini dianggap strategis namun ironis, mengingat kisah aslinya yang lebih menonjolkan obsesi gelap dan balas dendam daripada cinta romantis konvensional. Anggaran produksi film ini diperkirakan mencapai sekitar Mata Uang Rupiah 1,26 Triliun ($80 juta).
Dalam versi 2026 yang diberi judul dengan tanda kutip—"Wuthering Heights"—Fennell membawa penonton ke Yorkshire Dales dengan estetika yang lebih tajam dan berwarna. Cerita tetap berpusat pada hubungan destruktif antara Catherine, putri pemilik tanah, dan Heathcliff, seorang yatim piatu yang diadopsi. Namun, Fennell menambahkan elemen psikoseksual yang lebih eksplisit, didukung oleh soundtrack bernuansa pop-electronic dari Charli XCX.
Pemilihan Jacob Elordi sebagai Heathcliff memicu perdebatan mengenai whitewashing, karena karakter aslinya dideskripsikan berkulit gelap. Selain itu, Margot Robbie yang berusia 35 tahun memerankan Catherine yang remaja juga menjadi sorotan. Namun, Fennell menegaskan bahwa fokus utamanya adalah chemistry dan emosi mentah antar pemain.
|Pemeran
|Karakter
|Margot Robbie
|Catherine Earnshaw
|Jacob Elordi
|Heathcliff
|Hong Chau
|Nelly Dean
|Shazad Latif
|Edgar Linton
Adaptasi Wuthering Heights arahan Emerald Fennell siap tayang Februari 2026. Film ini menawarkan interpretasi modern, viseral, dan emosional dari novel klasik Emily Brontë.
