Klarifikasi BigHit, Rumor Jimin BTS Pacaran dengan Song Da-eun

KABAR terbaru diumumkan oleh agensi yang menaungi BTS, BigHit Music mengenai rumor Jimin. BigHit Music ungkap Jimin BTS memang pernah menjalin hubungan dengan aktris Song Da-eun beberapa tahun lalu, tetapi keduanya kini sudah tidak lagi berpacaran.
Spekulasi mengenai hubungan Jimin dan Song muncul kembali pekan lalu setelah Song mengunggah sebuah video yang menampilkan bintang K-pop tersebut di akun Tiktok-nya. Dalam klip itu, Song terlihat menunggu di depan lift, dan Jimin, yang tampak terkejut melihatnya, terlibat dalam percakapan singkat.
“Mereka memang pernah menjalin hubungan romantis beberapa tahun lalu, tetapi kini sudah tidak lagi,” kata BigHit Music, agensi BTS, dalam sebuah pernyataan, dikutip Media Indonesia dari The Korea Times, Senin, (1/9).
“Kami menahan diri untuk tidak berkomentar mengenai masalah ini sebagai bentuk penghormatan kepada pihak lain. Namun, karena laporan spekulatif dan rumor palsu terkait kehidupan pribadi artis, kami merasa perlu untuk mengklarifikasi fakta dasarnya,” tambah pernyataan tersebut.
BigHit juga meminta masyarakat untuk menahan diri dari “spekulasi tak berdasar” mengenai kehidupan pribadi Jimin, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan Song. (h-3)
Song Da Eun dikenal pertama kali setelah tampil dalam acara reality show Heart Signal 2 di Channel A pada 2018.
