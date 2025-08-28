5 Drakor Song Da Eun yang Dirumorkan Dekat dengan Jimin BTS

Headline
NAMA Song Da Eun kembali jadi bahan perbincangan hangat. Hal ini tidak lepas dari isu asmara yang menyeretnya dengan Park Jimin, member boy group Korea Selatan BTS.
Gosip tersebut makin ramai setelah beredar video di Tiktok yang memperlihatkan Song Da Eun bertemu dengan seorang pria berpenampilan mirip Jimin di depan lift apartemen.
Isu hubungan keduanya sendiri sudah bergulir sejak 2022, meski belum pernah ada klarifikasi resmi dari kedua pihak. Terlepas dari rumor itu, Da Eun yang kelahiran 14 Juni 1991, telah cukup lama berkarir industri hiburan Korsel.
Ia memulai debut akting pada 2011 lewat drama Can’t Live With Losing. Namanya makin dikenal publik setelah tampil di acara kencan populer Heart Signal 2.
Berikut lima rekomendasi drama Korea (drakor) yang dibintangi Song Da Eun:
1. Dear My Room (2018–2019)
Song Da Eun berperan sebagai seorang Chief Executive Officed di drama ini. Ceritanya berfokus pada Eun Joo (Ryoo Hye Young), seorang desainer yang terjebak dalam depresi setelah kehilangan pekerjaan. Kehidupannya berubah ketika ia menemukan minat baru dalam desain interior berkat dukungan sahabatnya.
2. Be Melodramatic (2019)
Drama bergenre komedi romantis ini menyoroti keseharian tiga perempuan berusia 30-an yang tinggal serumah sambil menghadapi konflik pribadi. Song Da Eun hadir singkat sebagai instruktur pilates di episode terakhir.
3. More Than Friends (2020)
Dalam drama ini, ia memerankan karakter Hye Won, yang muncul pada episode 3 dan 7. Ceritanya mengangkat kisah cinta segitiga antara dua sahabat lama, Lee Soo (Ong Seong Wu) dan Kyung Woo Yeon (Shin Ye Eun), yang terjebak dalam hubungan friendzone.
4. Once Again (2020)
Song Da Eun ikut berperan sebagai Kim Ga Yeon, pegawai sebuah kedai kimbap. Drama keluarga ini menggambarkan kehidupan Song Young Dal (Cheon Ho Jin) dan istrinya Jang Ok Boon (Cha Hwa Yeon) bersama empat anak mereka, yang masing-masing menghadapi masalah rumah tangga dan karier.
5. The Golden Spoon (2022)
Drama yang diadaptasi dari webtoon populer ini ini berkisah tentang seorang siswa miskin yang menemukan sendok emas ajaib yang bisa menukar nasibnya dengan putra seorang konglomerat. Song Da Eun tampil sebagai Ha Mi Yeon di episode 14.
Meski lebih sering jadi sorotan karena rumor asmara dengan Jimin BTS, Song Da Eun sebenarnya sudah cukup aktif berakting di beberapa judul drama populer. (M-1)
