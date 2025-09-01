Sinopsis Film Doctor Slump: Drama Korea yang Dibintangi Park Hyung-sik dan Park Shin-hye

Berikut Sinopsis Film Doctor Slump(Doc IMDB)

DOCTOR Slump merupakan serial televisi asal Korea Selatan karya penulis Baek Seon-woo dan disutradarai oleh Oh Hyun-jong.

Drama Korea ini dibintangi oleh Park Hyung-sik dan Park Shin-hye, drama ini tayang di JTBC dari 27 Januari sampai 17 Maret 2024 sebanyak 16 episode dan juga tersedia di Netflix.

Berikut Sinopsis Film Doctor Slump

Yeo Jeong-woo yang diperankan Park Hyung-sik dulunya adalah pelajar top yang melanjutkan pendidikan kedokteran di universitas bergengsi.

Ia menjadi ahli bedah plastik populer, namun kariernya runtuh akibat kecelakaan medis misterius.

Nam Ha-neul yang diperankan oleh Park Shin-hye, yang dahulu berseteru dengannya saat SMA, kini menjadi ahli anestesi.

Namun, ambisinya yang tinggi menyebabkan ia mengalami burnout dan merasa hidupnya sangat tidak bahagia. Dalam titik paling terpuruk, keduanya dipertemukan kembali.

Dari rival di masa lalu, mereka malah menjadi tempat saling menghibur dan justru menumbuhkan perasaan cinta di antara mereka. (Z-4)