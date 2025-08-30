Hubungan Asmara Drama Korea vs Dunia Nyata: Mana yang Bisa Bertahan?

Hubungan cinta di Drama Korea vs Dunia Nyata.(Dok. Netflix)

DRAMA Korea kerap menghadirkan kisah cinta penuh romansa bak dongeng. Namun, apakah hubungan pasangan dalam K-Drama benar-benar bisa bertahan di dunia nyata?

Inilah deretan pasangan ikonik Drama Korea dan kemungkinan kisah cinta mereka jika benar-benar terjadi di kehidupan nyata.

1. Ri Jeong Hyuk & Yoon Se Ri - Crash Landing on You

Kisah cinta lintas negara yang sedang berkonflik memang menciptakan drama yang luar biasa. Tapi kalau di kehidupan nyata? Hampir mustahil.

Karena adanya hambatan politik, dan perbedaan sistem negara, mengakibatkan hubungan ini sulit berjalan normal. Hubungan ini sejak awal sudah ditakdirkan rumit dan nyaris mustahil berhasil.

2. Yoo Shi Jin & Kang Mo Yeon - Descendants of the Sun

Kapten pasukan khusus bertemu dengan dokter berdedikasi tinggi. Kedengarannya romantis dan penuh impian, bukan? Tapi di kehidupan nyata, hubungan ini akan sulit bertahan.

Shi Jin yang selalu mendapat panggilan tugas darurat dan Mo Yeon yang sibuk dengan jam kerja panjang di rumah sakit.

3. Lee Young Joon & Kim Mi So - What’s Wrong with Secretary Kim

Romansa di tempat kerja memang terlihat manis dan lucu di layar kaca, tapi di dunia nyata akan menimbulkan banyak masalah.

Hubungan antara atasan dan sekretarisnya seperti Young Joon dan Mi So, pasti akan mendapat perhatian serius dari HR. Hubungan ini juga sulit dipertahankan tanpa menimbulkan konflik di tempat kerja.

4. Park Jae Won & Yun Seon Ah - Lovestruck in the City

Pasangan penuh gairah dan chemistry, tapi tidak punya kestabilan. Jae Won dan Seon Ah terlalu fokus mengejar impian dan keinginan pribadi.

Kurangnya komunikasi dan keseimbangan membuat hubungan sulit berjalan. Dalam kehidupan nyata, hubungan seperti ini justru berpotensi menjadi toxic dalam jangka panjang.



5. Park Jae Eon & Yu Na Bi - Nevertheless

Jika sudah menonton drama ini, maka akan terlihat “berantakan”-nya hubungan ini. Penuh tanda bahaya (red flags), manipulasi, dan dinamika yang tidak sehat.

Di drama saja hubungan mereka sudah terasa rumit, apalagi di kehidupan nyata. Jika ditanya apakah akan bisa bertahan, jawabannya jelas tidak.

6. Do Hyun Soo & Cha Ji Won - Flower of Evil

Pernikahan yang dibangun di atas kebohongan akan sulit bertahan lama. Hyun Soo menyembunyikan identitas dan rahasia besar dari Ji Won.

Pada akhirnya, akan menghancurkan fondasi kepercayaan dalam hubungan mereka. Kebohongan sebesar ini akan membuat hubungan hampir mustahil bertahan di dunia nyata.

7. Yoo Ji & Lee Ho Soo – Our Unwritten Seoul

Pasangan ini terasa paling realistis dan sehat. Kepribadian Mi Ji yang berani menyeimbangkan sisi lembut Ho Soo.

Hubungan mereka penuh kasih sayang, stabil, dan saling melengkapi. Kalau di dunia nyata, besar kemungkinan pasangan ini bisa bertahan dan berkembang bersama.

8. Lee Su Ho & Lim Ju Kyung – True Beauty

mereka tidak sekuat yang dibayangkan penonton. Banyak fans justru merasa Ju Kyung lebih cocok dengan Han Seo Jun.

Kalau di dunia nyata, mungkin hubungan Su Ho dan Ju Kyung akan berakhir dengan cara yang baik. Singkat, dan penuh kenangan manis. (Allkpop/Z-10)