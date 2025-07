Gaji Fantastis Para Aktor Drama Korea 2025: Siapa yang Terkaya?

Gaji Para Aktor Drama Korea(Dok. X News)

DRAMA Korea (K-Drama) tengah menikmati masa kejayaannya di seluruh dunia. Dari fenomena global Squid Game hingga kisah mengharukan Queen of Tears, tak hanya cerita yang mencuri perhatian, tetapi juga para bintangnya yang kini menjadi miliarder dadakan.

Dalam artikel ini, kita akan mengulas gaji per episode dari para aktor dan aktris papan atas Korea Selatan di tahun 2025. Siapa yang dibayar paling tinggi? Simak daftar lengkapnya berikut ini!

1. Lee Jung Jae – Raja Gaji K-Drama

Bintang utama Squid Game, Lee Jung Jae, bukan hanya wajah dari serial tersebut, tapi juga aktor dengan bayaran tertinggi saat ini. Menurut Forbes, ia dibayar sekitar US$1 juta (sekitar ₩1,37 miliar) per episode untuk musim terbaru Squid Game. Ini menjadikannya aktor Korea dengan gaji tertinggi sepanjang masa.

2. Kim Soo Hyun – Nama Besar dengan Bayaran Besar

Bintang One Ordinary Day dan Queen of Tears, Kim Soo Hyun, juga mengantongi penghasilan luar biasa. Dilansir Tatler Asia dan Korea Times:

US$423.000 per episode untuk One Ordinary Day

US$231.000 per episode untuk Queen of Tears

3. Hyun Bin – Bintang Crash Landing On You

Pemeran utama Crash Landing on You ini tetap menjadi magnet penonton. Hyun Bin mendapatkan sekitar US$167.000 per episode, dan kekayaan bersihnya ditaksir mencapai US$21 juta.

4. Lee Min Ho – Pangeran K-Drama

Dikenal lewat drama legendaris seperti Boys Over Flowers dan The King, Lee Min Ho juga mengantongi US$167.000 per episode, sama seperti Hyun Bin. Namun, kekayaan bersihnya lebih tinggi—sekitar US$26 juta menurut GQ India.

5. Lee Young Ae – Legenda Hidup

Aktris senior yang dikenal lewat Dae Jang Geum ini masih aktif di dunia hiburan. Ia memperoleh sekitar ₩100 juta (sekitar US$90.700) per episode. Prestasi luar biasa untuk seorang legenda!

6. Jun Ji Hyun – Ratu Rom-Com Korea

Bintang dari My Sassy Girl dan My Love from the Star, Jun Ji Hyun, juga berada di jajaran teratas dengan pendapatan:

₩110 juta per episode (sekitar US$99.900).

Beberapa laporan menyebut angka lebih rendah, sekitar US$83.500

7. Song Joong Ki – Aktor Multitalenta

Berperan dalam Reborn Rich, Song Joong Ki disebut-sebut memperoleh ₩300 juta per episode (sekitar US$270.000). Total kekayaannya dilaporkan mencapai US$40,3 juta, berkat kesuksesan drama seperti Vincenzo dan pemilihan proyek yang cerdas.

8. Song Hye Kyo – Ikon Drama Romantis

Aktris senior dari Autumn in My Heart dan The Glory, Song Hye Kyo, dibayar sekitar ₩60 juta atau US$54.400 per episode. Walau tidak tertinggi, tetap angka yang luar biasa.

Siapa Aktor Terkaya di Tahun 2025?

Tertinggi Gaji per Episode: Lee Jung Jae ($1 juta/episode)

Aktris dengan Bayaran Tertinggi: Jun Ji Hyun (hingga $99.900/episode)

Aktor Terkaya Secara Keseluruhan: Lee Min Ho dan Hyun Bin

Aktris Terkaya: Song Hye Kyo dan Jun Ji Hyun

Kesimpulan

Para bintang K-Drama tidak hanya memikat penonton dengan akting memukau, tetapi juga berhasil mengukir kesuksesan finansial yang luar biasa. Mereka tidak sekadar mencetak sejarah dalam industri hiburan Korea, tapi juga di panggung global.

Apakah aktor favoritmu masuk daftar ini? (X News/Z-10)