Review 'Dracula : A Love Tale', Kisah Cinta tak Biasa Antara Dracula dan Manusia

Dracula : A Love Tale(Dok. Dracula : A Love Tale)

KISAH cinta tidak biasa dihadirkan Sutradara asal Prancis, Luc Besson, lewat film terbarunya 'Dracula : A Love Tale'. Bila biasanya kisah percintaan menghadirkan asmara antar dua manusia, dalam film ini Besson justru menghadirkan kisah antara Dracula dan manusia. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop tanah air mulai 29 Agustus 2025.

Dibintangi Caleb Landry Jones (Vladimir/Dracula), Zoe Blue (Elizabeta/Mina), Christoph Waltz (Priest), Guillaume de Tonquedec (dokter Dumont) hingga Matilda De Angelis (Maria). Sepanjang 2 jam 9 menit, penonton bakal disajikan drama cinta abadi antara Dracula dengan Elizabeta yang reinkarnasi menjadi mina. Kisah cinta abadi itupun dibungkus dengan horor klasik yang bakal membawa penonton merasakan ketegangan.

Film itu berkisah tentang Vladimir, seorang pangeran dari sebuah kerajaan di abad ke-15 yang dikutuk untuk hidup abadi dan menjadi Dracula. Kutukan itu terjadi karena murka Tuhan atas sikap Vladimir yang tidak terima akan kematian sang istri Elizabet. Segala upaya bunuh diri telah dilakukan Vladimir namun dia kebal dari kematian karena jasadnya tida diterima.

Semasa hidupnya Vladimir pun berkeliling dunia sebagai drakula untuk mencari sosok yang serupa dengan istrinya, 400 tahun berlalu hingga wajahnya berubah menyeramkan, dia pun tidak kunjung menemukan sosok yang dia inginkan. Dia justru menyeberkan virus dracula ke manusia lain untuk membantu pencarian sang istri.

Siapa sangka setelah ratusan tahun berlalu, Elizabeta justru reinkarnasi menjadi Mina, gadis cantik yang sedang merasakan dilematis menjelang pernikahannya dengan sang kekasih. Mengetahui adanya sosok yang mirip dengan mendiang istrinya, Vladimir pun berupaya sekuat tenaga untuk merebut hatinya. Namun perjalanan sang Dracula terhambat oleh Priest dan Dokter Dumont yang mencoba memburu Vladimir untuk menghilangkan wabah Dracula yang mulai menyebar.

Kesepian dan cinta abadi

Eksplorasi antara kesepian dan cinta abadi menjadi perasaan yang coba dibangun Besson kepada penonton dalam film ini. Dracula : A Love Tale hadir dengan cerita yang kompleks dan dituturkan dengan rinci, sayangnya keinginan Besson menceritakan kisah secara utuh justru menjadi bumerang yang membuat beberapa adegan terasa tidak perlu.

Hadir sebagai film bergenre horor-fantasi, perasaan mencekam yang dihadirkan dalam film pun terasa cukup saja, bahkan beberapa adegan justru terasa cringe. Meski demikian, eksplorasi tentang cinta abadi dan perasaan kehilangan ditampilkan cukup baik oleh Bensson, beberapa kalimat puitis penuh makna yang dilontarkan Dracula terasa sangat relatable kepada penonton.

Singkat kata, film ini bisa menjadi tontonan bagi anda yang ingin menambah pengetahuan tentang kisah bagaimana Dracula terbentuk dari perspektif Bensson. Bagaimana dibalik sosok Dracula yang terkenal menyeramkan justru ada kisah cinta tragis yang menimpanya. Untuk mengetahui akhir cerita Vladimir, saksikan Dracula: A Love Tale yang hadir di layar lebar mulai tanggal 29 Agustus 2025. (M-3)