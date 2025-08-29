Kisah Cinta dalam Diam yang Terangkum di Album If Only You Knew

Reza Ghozali(Dok. pribadi)

MUSISI asal Semarang, Reza Ghozali, merilis album debut bertajuk If Only You Knew. Sebuah kisah yang merangkum tentang perasaan yang tak pernah terungkap dan tersimpan selama bertahun-tahun. Album ini sekaligus menjadi 10 babak kisah cinta diam-diam yang terpendam selama tiga tahun.

If Only You Knew adalah bentuk ungkapan tulus dari Reza yang jatuh cinta sejak pandangan pertama di sebuah acara kampus. Namun, rasa kagum itu tidak pernah benar-benar tersampaikan. Hanya ada jarak, keberanian yang belum cukup, dan ratusan draf lagu yang awalnya hanya disimpan diam-diam. Lewat album ini, 10 lagu dipilih untuk mewakili perasaan yang selama ini terpendam.

Judul If Only You Knew sendiri lahir dari harapan yang sederhana namun dalam, andai saja seseorang yang dicintai dalam diam tersebut tahu tentang perasaan yang terpendam. Album ini memotret rasa ragu, harapan, bahkan kemungkinan kehilangan, lewat narasi yang kompleks.

“Jutaan surat gue tulis buat orang tersebut. Ribuan hari gue tunggu buat bisa bareng dia, ratusan lagu gue susun buat dia, tapi cuma 10 yang akan gue bagi ke kalian, semoga debut album ini bisa merangkum ratusan draf lagu itu,” kata Reza dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Jumat, (29/8).

Proyek ini menjadi debut Reza di dunia rekaman, dan prosesnya diwarnai banyak pembelajaran serta kolaborasi. Proses penulisan lagu berlangsung selama tiga tahun. Beberapa nama yang ikut terlibat dalam album ini antara lain Shallom Kandou & Abdi Satria Purba sebagai produser, serta musisi pendukung seperti George Siwalette, Deon Mulyadi, Abyan Pipo, Filipi Kurniawan, Matthew Chr, Elmo Saragih, Ryan Yehuda, dan Gracia Angel.Rekaman dilakukan di berbagai studio di Semarang, sekaligus memperluas jejaring musik Reza dan memperkaya warna produksinya. Dengan warna pop, album ini ditujukan untuk siapa pun yang pernah atau sedang merasakan fase mengagumi seseorang dari kejauhan. Baik untuk mereka yang masih menyimpan harapan, maupun yang sedang belajar melepaskan diam-diam. Saat ini If Only You Knew sudah dapat didengarkan di seluruh platform streaming digital. (M-3)