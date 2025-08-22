Adjie Soetama Meninggal, Berikut Profil Sang Musisi dan Pencipta Lagu Hip Hip Hura

Adjie Soetama meninggal.(Dok. Instagram @agus_wisman)

MUSISI Adjie Soetama meninggal dunia pada Kamis (21/8), pukul 19.40 WIB, di RSCM Jakarta akibat komplikasi kesehatan. Ia meninggal di usia 67 tahun.

Kabar meninggalnya pertama kali disampaikan oleh rekan sesama musisi dari Elfa’s Singers, Agus Wisman, melalui unggahan di Instagram.

Baca juga : Komponis dan Pianis Trisutji Kamal Tutup Usia

"Innalillahi wainna ilaihi rojiun.. !!!Telah Meninggal Dunia Sahabat Kita Semua Musisi/Komposer/Singer/Produser Adjie Sasongko Soetama bin Soetama, Pukul 19.40 WIB di RSCM Karena Jakarta Karena Sakit (Komplikasi)," tulis Agus Wisman di Instagram pribadinya @agus_wisman pada Kamis (21/8).

"Allahhumaghfirlahu Warhamhu Waafihi Waafuanhu semoga Almarhum Husnul Khotimah Saya dan Keluraga Turut Berduka Cita yang Se Dalam2nya.Semoga juga Keluarga yang ditinggalkan diberikan Ketabahan !Aamiin YRA Al-Fatihah," sambungnya.

Banyak musisi senior seperti Nicky Astria, Memes, Nini Carlina, Tya Subiakto, dan lainnya menyampaikan duka cita. Jenazah diketahui akan disemayamkan di Masjid Al Ihsan, Kebayoran Baru, sebelum dikebumikan di TPU Tanah Kusir pada Jumat siang, 22 Agustus 2025.

Baca juga : Sepanjang Pandemi Musisi Rindu Kemeriahan Panggung

Profil Singkat

Adjie Soetama atau bernama lengkap Adjie Sasongko Soetama lahir pada 17 September 1957 di Jakarta. Ia merupakan seorang komposer, produser, penulis lagu, sekaligus penyanyi. Ia juga pernah bekerja di Kementerian Sekretariat Negara setelah menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Jejak Karier dan Karya Legendaris

Adjie memulai karier lewat Lomba Cipta Lagu Remaja 1977 dan Festival Lagu Populer pada awal 1980-an. Selama sekolah di SMA Negeri 3 Jakarta, ia membentuk sebuah vokal grup bersama musisi–musisi besar seperti Fariz RM, Addie MS, Raidy Noor, Ikang Fawzi, dan Deddy Dhukun.

Sepanjang kariernya di industri musik Tanah Air, Adjie menulis lagu hits seperti “Cinta” bersama Chrisye untuk Vina Panduwinata (1985), “Aku Cinta Dia” yang dibawakan Chrisye dan juga direkam ulang oleh Gita Gutawa. Lalu, "Hip Hip Hura” yang dibawakan Chrisye, jadi salah satu tembang ikonik era 1980-an.

Karya lainnya yang populer antara lain “Masih Ada” dan “Antara Kita” yang dinyanyikan oleh Rida Sita Dewi. Lalu "Tinggal Bilang” yang dibawakan Trie Utami dan “Selamanya” oleh Ruth Sahanaya.

Karier Adjie Soetama sekitar lebih dari 40 tahun, menghadirkan lagu-lagu yang melekat dalam ingatan lintas generasi musik pop Indonesia. Karya-karya Adjie Soetama telah menjadi bagian penting dari sejarah musik Indonesia, tetap terdengar dan dinikmati hingga sekarang serta menjadi warisan musik yang akan terus dikenang oleh banyak generasi. (Z-10)