Aksi Buruh di Semarang Berjalan Tertib, Polwan di Baris Depan Negosiator

Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).(MI/ Haryanto Mega) Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).(MI/ Haryanto Mega)

POLDA Jawa Tengah (Jateng) dan Polrestabes Semarang menerapkan pengamanan humanis terhadap aksi unjuk rasa yang digelar gabungan berbagai aliansi dan serikat pekerja Jateng. Dalam mengamankan aksi yang berlangsung tertib di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8), Polwan dan dalmas (pengendalian massa) awal berada di baris depan dan tanpa dibekali tameng.

Pengamanan aksi unjuk rasa tersebut melibatkan 975 personel gabungan dan dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Semarang Kombes Pol M. Syahduddi. Sekitar pukul 14.00 WIB, massa tiba dengan pengawalan kepolisian, kemudian menyampaikan aspirasi mereka secara damai di depan pagar kantor gubernur.

Baca juga : May Day 2024, Ini Harapan dan Tuntutan Buruh Batam

Dalam aksi tersebut, para peserta membawa sejumlah tuntutan, mulai dari penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) sekaligus pembentukan satgas PHK, reformasi pajak perburuhan, pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa omnibus law, pengesahan UU perampasan aset serta pemberantasan korupsi, revisi UU Pemilu dengan redesain sistem pemilu 2029, dan penghentian praktik union busting.

Baca juga : Koalisi Serikat Buruh Minta MK Konsisten Soal UU Omnibus Law Ciptaker Inkonstitusional

Rombongan aksi buruh disambut oleh tim negosiator dari Polwan Polrestabes Semarang yang didampingi Propam Polda Jateng. Melalui pendekatan humanis, tim memberikan imbauan persuasif agar penyampaian pendapat tetap berlangsung tertib. Di sisi lain, peleton dalmas awal juga bersiaga dari balik pagar kantor gubernur. Kedua satuan petugas ini tidak membawa tameng sebagai cara pengamanan yang tidak intimidatif.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto menyebut bahwa pengamanan secara profesional dan humanis tersebut adalah wujud Polri yang berperan sebagai pengawal proses demokrasi. Dirinya turut memberi apresiasi kepada peserta aksi yang tetap menjaga ketertiban serta mematuhi arahan dari petugas.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada para peserta aksi yang sudah menyampaikan pendapat secara tertib dan damai. Polri hadir untuk memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan secara damai, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar lokasi," tandasnya. (M-1)