Simak Perjalanan Karier Park Hyung Sik, Bintang K-Drama yang Mencuri Hati!

Perjalanan karier Park Hyung Sik(Dok. Selfie Time)

PARK Hyung Sik, atau yang sering disebut Park Hyung, adalah aktor dan penyanyi Korea Selatan yang namanya kini bersinar di dunia hiburan. Dari awal debut sebagai anggota boyband ZE:A hingga menjadi bintang drama Korea ternama, perjalanan kariernya penuh inspirasi. Artikel ini akan mengajak kamu mengenal lebih dekat sosok Park Hyung Sik, drama-drama hitsnya, dan pesona yang membuatnya dicintai penggemar.

Awal Karier Park Hyung Sik Bersama ZE:A

Sebelum dikenal sebagai aktor, Park Hyung memulai kariernya sebagai penyanyi. Ia debut pada tahun 2010 sebagai anggota grup idola ZE:A di bawah naungan Star Empire Entertainment. Bersama ZE:A, ia menunjukkan bakat menyanyi dan menari yang memukau. Meski grup ini tidak mencapai puncak popularitas seperti grup idola lain, Park Hyung Sik berhasil menarik perhatian berkat pesona dan kerja kerasnya.

Mengapa Park Hyung Sik Beralih ke Akting?

Setelah beberapa tahun sebagai idol, Park Hyung memutuskan untuk menjajal dunia akting. Keputusan ini ternyata menjadi titik balik dalam kariernya. Dengan wajah tampan dan kemampuan akting yang natural, ia cepat mendapat peran di berbagai drama. Transisinya dari penyanyi ke aktor tidaklah mudah, tapi kerja kerasnya membuahkan hasil.

Kesuksesan Park Hyung Sik di Dunia K-Drama

Nama Park Hyung Sik mulai melejit lewat peran-perannya di drama Korea populer. Ia dikenal karena kemampuan aktingnya yang serba bisa, dari peran romantis hingga karakter yang kompleks. Berikut adalah beberapa drama yang membuat namanya semakin dikenal:

Drama Hits yang Dibintangi Park Hyung Sik

Beberapa drama yang wajib kamu tonton untuk melihat akting Park Hyung meliputi:

The Heirs (2013) : Peran pertamanya yang besar sebagai Jo Myung Soo, membuatnya mulai diperhitungkan.

: Peran pertamanya yang besar sebagai Jo Myung Soo, membuatnya mulai diperhitungkan. High Society (2015) : Di drama ini, ia menunjukkan chemistry luar biasa sebagai Yoo Chang Soo.

: Di drama ini, ia menunjukkan chemistry luar biasa sebagai Yoo Chang Soo. Hwarang (2016) : Perannya sebagai Sam Maek Jong menampilkan sisi karismatik dan emosionalnya.

: Perannya sebagai Sam Maek Jong menampilkan sisi karismatik dan emosionalnya. Strong Woman Do Bong Soon (2017) : Drama ini jadi salah satu yang paling ikonik, dengan chemistry manis bersama Park Bo Young.

: Drama ini jadi salah satu yang paling ikonik, dengan chemistry manis bersama Park Bo Young. Happiness (2021): Ia memainkan peran penuh aksi sebagai detektif di drama bertema zombie.

Chemistry Memukau dengan Lawan Main

Salah satu daya tarik Park Hyung Sik adalah kemampuannya membangun chemistry dengan lawan mainnya. Baik bersama Park Bo Young di Strong Woman Do Bong Soon atau Han So Hee di Happiness, aktingnya selalu terasa alami dan menghibur.

Pesona Park Hyung Sik di Luar Layar

Selain bakat akting, Park Hyung juga dikenal karena kepribadiannya yang ramah dan rendah hati. Ia sering berbagi momen lucu di media sosial dan menunjukkan kedekatannya dengan penggemar. Tak heran jika ia punya banyak penggemar di seluruh dunia!

Proyek Masa Depan Park Hyung Sik

Hingga tahun 2025, Park Hyung Sik terus aktif di dunia akting. Kabar terbaru menyebutkan ia sedang mempersiapkan proyek drama baru yang sangat dinanti penggemar. Dengan bakat dan dedikasinya, masa depan kariernya pasti akan semakin cemerlang.

Kenapa Park Hyung Sik Begitu Dicintai?

Park Hyung Sik bukan hanya aktor berbakat, tapi juga sosok yang inspiratif. Dari perjuangannya sebagai idol hingga menjadi aktor papan atas, ia menunjukkan bahwa kerja keras dan passion bisa mengantarkan seseorang pada kesuksesan. Drama-drama yang dibintanginya selalu jadi sorotan, dan pesonanya di luar layar membuatnya semakin disukai.