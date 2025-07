Aanslam Eksplorasi Rasa Kehilangan Lewat Single 2020

Aanslam(MI/HO)

SETELAH merilis single pertamanya, Is Too Late Too See U, pada Maret 2025 silam, kini, Aanslam siap meramaikan industri musik Indonesia kembali dengan single terbarunya berjudul 2020.

Single kedua musisi sekaligus produser dari Jakarta ini menyelami tema kehilangan dalam berbahasa Indonesia dalam balutan dark pop non-elektronik yang unik.

Digarap sejak pertengahan 2024, 2020 berevolusi seiring waktu dengan berbagai eksperimen.

Baca juga : Aanslam Rilis Single Debut Is It Too Late to See U

“Seiring bertambah waktu dan input personal dari lingkungan musik sekitar, akhirnya terciptalah racikan musik dark pop non-elektronik yang match dengan lirik lagunya. Kalau dikategorikan, single ini genre-nya pop dengan sentuhan melodi yang ter-influence dari dark-pop dan indie-pop,” ujar Aanslam.

Hasilnya adalah sebuah komposisi yang memadukan elemen-elemen dark pop non-elektronik dengan sentuhan dead drums, piano, terompet, gitar dengan efek distorsi, serta beberapa layer bow string.

Proses pengerjaan single ini melibatkan kolaborasi dengan berbagai talenta di dunia musik. Aanslam sendiri bertindak sebagai songwriter sekaligus producer, dibantu oleh Rizky Dzulkifli Rizaldi a.k.a Millie dari band Paruparo sebagai co-producer. Proses editing dan mixing dikerjakan oleh Aanslam dan Wendi Arintyo, yang juga menangani mastering-nya di ALS Studio.

Baca juga : Lola Amour Gandeng Kokoro dari Psychic Fever untuk Single The Moment

Dalam segi instrumentasi, Aanslam sendiri memainkan piano, synthesizer, dan string programming.

Single ini juga diperkaya oleh kontribusi para musisi berbakat, sebut saja Sany Septian mengisi pada gitar elektrik, Restu Priyadi untuk gitar akustik, Gege Praseta pada bass sekaligus sebagai vocal producer, Andri Fadhil pada drum, Setyo Anggono pada keyboard, dan Jerash Malibu pada piano.

Tak lupa pula sentuhan visual Harris Albathoriq yang diabadikan sebagai artwork untuk lagu ini.

"Lagu ini ingin menyampaikan pesan bahwa siapapun kamu, dalam posisi apapun dirimu, pahamilah bahwa selain kebahagiaan, kehilangan yang abadi itu juga bentuk lain dari cinta yang tulus," jelas Aanslam mengenai makna di balik lirik 2020.

Yang istimewa, 2020 juga hadir dalam format instrumental yang dapat menemani para pendengar dalam suasana lebih ngelangut atau pun menikmatinya sebagai iringan sing-along.

Dengan dirilisnya 2020, Aanslam berharap dapat turut meramaikan industri musik Indonesia, memberikan dampak positif kepada pendengar, dan tentunya menjadi lecutan baginya untuk merilis single, EP, dan atau album selanjutnya.

Single 2020 akan tersedia di berbagai Digital Streaming Platform (DSP) favorit Anda, termasuk Spotify, Apple Music, YouTube Music, dan lain-lain, pada 4 Juli 2025. (Z-1)