Gio Akhsan Lakukan Comeback dengan Single If Waiting For You

Gio Akhsan(MI/HO)

SETELAH vakum selama beberapa waktu, Gio Akhsan kembali meramaikan kancah musik Indonesia dengan merilis single terbaru berjudul If Waiting For You, sebuah lagu indie pop yang menyayat namun tetap terasa hangat di telinga.

Video musik dari lagu itu sudah dirilis secara eksklusif di YouTube pada 17 Juli 2025 dan lagunya juga sudah tersedia di seluruh digital music platform seperti Spotify dan Apple Music mulai 18 Juli 2025.

Ditulis sendiri oleh Gio, lagu If Waiting For You bercerita tentang seseorang yang rela menunggu, meskipun sadar bahwa dirinya hanyalah "pilihan kedua."

Baca juga : Naomi Ivo Rilis Single Addiction

Liriknya yang jujur dan sederhana menjadi kekuatan utama dari lagu ini, dipadukan dengan karakter vokal Gio yang khas — lembut, namun mampu menyampaikan emosi secara utuh.

Diproduseri oleh Nuno Satrida dari Mantra Studio, lagu ini menghadirkan atmosfer yang melankolis tapi tetap easy listening.

Baca juga : Prabawa Rilis Single Ku Cemburu, Bahas Luka dan Kesetiaan Cinta

Proses produksi, mixing, dan mastering dilakukan secara intensif untuk memastikan kualitas audio yang maksimal dan cocok didengar di segala situasi, baik saat menyendiri atau berkendara malam hari.

If Waiting For You menjadi single pertama Gio di 2025, menyusul karya-karyanya sebelumnya seperti Confessions & Goodbyes dan Talent of a Fool.

Meski belum merilis album penuh, Gio terus menunjukkan konsistensi dan kedewasaan musikalnya dari waktu ke waktu. (Z-1)