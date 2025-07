Jefri Nichol Jadi Pasangan Romantis Lyodra, Ini Caranya Bangun Chemistry di Alibii.com

Jefry Nichol dan penyanyi Lyodra Ginting jadi pasangan romantis di film terbaru berjudul Alibii.com(MI/Nike Amelia Sari)

AKTOR Jefri Nichol dan penyanyi Lyodra Ginting jadi pasangan romantis di film terbaru berjudul Alibii.com persembahan Vidio. Film bergenre drama-komedi ini segera tayang di Vidio pada Sabtu, 12 Juli 2025.

Aktor Jefri Nichol beradu akting dengan penyanyi Lyodra di Alibii.com. Jefri Nichol berperan sebagai sosok pemuda cerdas dan penuh akal mendirikan bisnis jasa alibi bernama Alibii.com bersama sahabatnya Agus (diperankan oleh Onadio Leonardo).

Sementara itu, Lyodra Ginting berperan sebagai seorang perempuan ceria yang sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran. Di film ini, mereka menjadi sepasang kekasih yang kasmaran. Tampak mereka memerankan karakternya masing-masing dengan baik sehingga terlihat chemistry mereka sangat kuat di film ini.

Jefri Nichol mengatakan chemistry tersebut terbangun dari ia dan Lyodra yang kerap mengobrol dan bercanda bersama. "Karena di lokasi kita banyak ngobrol, banyak bercanda jadinya cair gak ada gap antara kita mungkin dari situ pas lagi akting jadi kebawa cairnya," ungkap Jefri Nichol, saat konferensi pers film Alibii.com, yang digelar di XXI Senayan City, Jakarta Pusat, Kamis (10/7).

Alibii.com merupakan film kedua yang diperankan oleh Lyodra Ginting. Debut akting Lyodra di layar lebar ialah sebagai pemeran utama dalam film “Why Do You Love Me”, yang dirilis pada 29 Juni 2023.

Di film Why Do You Love Me, Lyodra Ginting juga beradu akting dengan Jefri Nichol, yang memerankan karakter Danton yaitu salah satu dari tiga teman penyandang disabilitas di film tersebut.

Vidio Eksklusif Alibii.com mengangkat kisah unik tentang Ganesha (Jefri Nichol), seorang pemuda cerdas dan penuh akal yang mendirikan bisnis jasa alibi bernama Alibii.com bersama sahabatnya, Agus (Onadio Leonardo). Bisnis ini menyediakan solusi bagi orang-orang yang ingin menyembunyikan kebenaran, entah itu demi alasan pribadi, reputasi, atau yang sering disebut sebagai "kebaikan bersama". (Nas/M-3)