Alibii.com Jadi Film Kedua Lyodra Ginting, Lyodra: Aku Masih Deg-degan

PENYANYI Lyodra Ginting sudah merambah ke dunia akting. Lyodra terlibat di film terbaru yang dirilis oleh Vidio berjudul Alibii.com yang segera tayang di Vidio pada 12 Juli 2025.

Ini merupakan film kedua bagi Lyodra untuk berakting di layar lebar. Di Alibii.com, Lyodra Ginting berperan sebagai seorang perempuan ceria yang sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran. Di film ini, ia beradu akting dengan aktor Jefri Nichol. Mereka menjadi sepasang kekasih di film bergenre drama-komedi tersebut.

Debut akting layar lebar Lyodra yaitu di film Why Do You Love Me, yang dirilis pada 29 Juni 2023, di mana ia memerankan karakter Karmila. Di film tersebut, ia juga beradu akting dengan Jefri Nichol.

Lyodra mengaku deg-degan berperan di film tersebut. Meski begitu, ia mengatakan banyak mendapatkan pengalaman baru yang berharga di film tersebut. Terlebih bisa beradu akting dengan aktor-aktor berbakat hingga aktor senior di film tersebut.

Alibii.com disutradarai oleh Fajar Bustomi dan diproduksi oleh Falcon Pictures. Film ini dibintangi oleh Jefri Nichol, Lyodra Ginting, Onadio Leonardo, Mahalini, dan Raja Giannuca, hingga Indro Warkop.

"Dari awal, jujur sampe sekarang aja aku masih deg-degan. Sampe sekarang, sampe detik ini. Maksudnya ini emang dunia berbeda, nyanyi sama akting. Tapi seru banget karena di film Alibii.com ini aku ambil banyak banget new experience di sini," kata Lyodra, saat konferensi pers film Alibii.com, yang digelar di XXI Senayan City, Jakarta Pusat, Kamis (10/7).

"Cuma emang deg-degan banget tapi at the same time juga aku ngerasa Ini seru, alurnya, ceritanya gitu," sambungnya.

Vidio Eksklusif Alibii.com mengangkat kisah unik tentang Ganesha (Jefri Nichol), seorang pemuda cerdas dan penuh akal yang mendirikan bisnis jasa alibi bernama Alibii.com bersama sahabatnya, Agus (Onadio Leonardo). Bisnis ini menyediakan solusi bagi orang-orang yang ingin menyembunyikan kebenaran, entah itu demi alasan pribadi, reputasi, atau yang sering disebut sebagai "kebaikan bersama". (Nas/M-3)