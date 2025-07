Audi Kirana Lakukan Comeback Lewat Single All For You

Audi Kirana(MI/HO)

PENYANYI-penulis lagu Indonesia yang tinggal di Jakarta Audi Kirana kembali dengan merilis lagu terbarunya, All For You.

Audi yang telah bernyanyi sejak usia 8 tahun kembali merilis single terbarunya setelah sebelumnya merilis singel pertamanya Perfect pada 2023. Dia semakin memantapkan dirinya sebagai penyanyi yang sedang naik daun dengan suara yang kuat, dengan menciptakan lagu-lagu yang sesuai dengan genre rock tentang pengalamannya serta perasaannya yang umumnya terkait dengan kesehatan mental.

Dengan lebih dari 15,8 ribu pengikut di Instagram dan TikTok-nya telah mengumpulkan lebih dari 2 juta pemirsa sejak 2023, Audi KIrana mencoba meneruskan perjalanan karier bermusiknya setelah single debutnya Perfect yang telah mengumpulkan 1 juta penayangan di YouTube dan dia telah mencapai sekitar 40.000 streaming di berbagai layan platform digital.

All For You adalah single keenam Audi, yang menawarkan pendekatan yang ceria dan bercerita bagi mereka yang berjuang untuk memprioritaskan kebutuhan dan kebahagiaan mereka sendiri di atas kebutuhan dan kebahagiaan orang lain.

Terinspirasi oleh artis-artis ikonik seperti Paramore, Beabadoobee, dan The Cardigans, lagu ini menghidupkan kembali emo dan rock tahun 2000-an dengan sentuhan modern.

All For You merangkum monolog batin seorang yang senang menyenangkan orang lain dan menemukan kekuatan untuk mengutamakan diri sendiri di atas orang lain. Penggemar artis seperti Paramore, Olivia Rodrigo, dan The Adams akan menemukan favorit baru dalam diri Audi Kirana.

Lagu All For You juga akan menjadi single pendahulu untuk album Audi Kirana yang akan dirilis akhir tahun ini.

Lagu-lagu dalam album ini dapat dipahami dari judulnya sendiri, Teenagerism. Keadaan remaja yang kompleks dan beraneka ragam. Album ini tidak hanya akan mencakup pengalamannya tetapi juga pengalamannya menjadi dewasa melalui penceritaan puitisnya.

Audi bercerita mengenai bahwa lagu All for you, berkisah tentang seseorang yang selalu ingin menyenangkan orang lain. Lagu ini mengikuti alur cerita ketika kita melihat seseorang berjuang menyeimbangkan kebutuhan mereka untuk membantu orang lain dan membantu diri mereka sendiri, meyakinkan diri mereka sendiri bahwa jika mereka memberikan segalanya, mereka akan melakukan hal yang sama.

Seiring berjalannya lagu, kita melihat keraguan bahwa mungkin setelah sekian lama mereka lebih fokus pada diri mereka sendiri hingga tidak pernah menyadari bahwa si penenang hati itu juga sedang berjuang.

Di akhir lagu, si penenang hati itu belajar untuk mengutamakan dirinya sendiri dan meskipun dia masih membantu orang lain, dia tahu bahwa kesejahteraannya adalah yang terpenting bagi dirinya sendiri.

Sedangkan untuk album selanjutnya dari Audi Kirana akan berisi 8 lagu yang akan mengeksplorasi tema perjuangan remaja, pengalaman baru, dan perubahan, sehingga menghasilkan kompilasi lagu yang dapat dipahami oleh pendengar.

Dengan memanfaatkan kampanye media sosial, konten eksklusif, dan pertunjukan virtual. Semuanya akan dipersiapkan sehingga mencoba untuk dapat mempromosikan peluncuran ini secara efektif dan melibatkan khalayak yang luas. (Z-1)