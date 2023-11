20 Film Bertema Hari Ibu Memperingati 22 Desember, Bikin Terharu

BANYAK cara untuk memperingati Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember. Sudah punya cara untuk merayakan dengan ibumu? Bila belum, coba memperingatinya dengan menikmati sejumlah film yang bertemakan ibu dan kasih sayang antara ibu dan anak. Berikut adalah daftar 20 film bertema Hari Ibu yang dapat membuat kita terharu dan merenung tentang keindahan hubungan ibu dan anak. Baca juga: Rekomendasi Film Tentang Santa Claus yang Cocok Ditonton Saat Natal 1. Kulari ke Pantai (2018) Film ini mengisahkan perjuangan seorang ibu untuk meluluhkan hati anaknya yang angkuh. Ceritanya berfokus pada harapan agar anak tersebut akur dengan sepupunya dan belajar menghargai satu sama lain. Baca juga: Bawa Mobil Kijang, Bikin Lutesha Lincah Nyetir di Film 13 Bom di Jakarta 2. Lady Bird (2018) Merupakan kisah tentang kasih sayang ibu dan anak dengan prinsip yang berbeda. BANYAK cara untuk memperingati Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember. Sudah punya cara untuk merayakan dengan ibumu?

Bila belum, coba memperingatinya dengan menikmati sejumlah film yang bertemakan ibu dan kasih sayang antara ibu dan anak.

Berikut adalah daftar 20 film bertema Hari Ibu yang dapat membuat kita terharu dan merenung tentang keindahan hubungan ibu dan anak.

1. Kulari ke Pantai (2018)

Film ini mengisahkan perjuangan seorang ibu untuk meluluhkan hati anaknya yang angkuh. Ceritanya berfokus pada harapan agar anak tersebut akur dengan sepupunya dan belajar menghargai satu sama lain.

2. Lady Bird (2018)

Merupakan kisah tentang kasih sayang ibu dan anak dengan prinsip yang berbeda. Film ini mengeksplorasi hubungan yang penuh dinamika antara ibu dan anak perempuan.

3. Wedding Dress (2010)

Film ini menggambarkan pengorbanan seorang ibu yang sakit dan hidupnya tinggal sebentar. Menunjukkan seorang anak yang berjuang untuk memenuhi keinginan terakhir ibunya.

4. Emak Ingin Naik Haji (2009)

Sebuah perjalanan emosional seorang anak untuk membahagiakan ibunya, diakhiri dengan kejutan tak terduga ketika sang ibu akhirnya dapat menunaikan ibadah haji.

5. Hafalan Salat Delisa (2011)

Menceritakan perjuangan seorang anak, Delisa, yang berusaha menghafal bacaan salat. Sang ibu tetap mendukung dan mendampingi Delisa, dengan latar belakang Tsunami Aceh pada 2004.

6. Menunggu Bunda (2021)

Film ini menyiratkan pesan bahwa ibu kandung dan ibu angkat memiliki peran yang sama pentingnya sebagai ibu. Menekankan pentingnya rasa welas asih dalam sebuah keluarga.

7. Bunda, Kisah Cinta Dua Kodi (2018)

Sebuah cerita tentang tantangan seorang ibu yang harus memilih antara keluarga dan bisnis. Film ini memperlihatkan perjuangan ibu dalam menghadapi masalah keluarga, termasuk saat suaminya kehilangan pekerjaan.

8. Instant Family (2018)

Sebuah drama keluarga dengan sentuhan komedi, mengisahkan pasangan suami istri yang mengadopsi seorang anak bernama Lizzie. Film ini menyampaikan pesan tentang saling memahami, mendukung, dan memberikan bantuan dalam keluarga.

9. Ali and Ratu-ratu Queens (2021)

Mengisahkan tentang tanggung jawab dalam keluarga sejak remaja Ali ditinggal ibunya yang merantau. Film ini menyoroti perbedaan generasi dan tanggung jawab dalam keluarga.

10. Forrest Gump (1994)

Merupakan kisah tentang keberhargaan kehadiran ibu dalam hidup, menceritakan perjalanan hidup Forrest yang istimewa dan pengorbanan sang ibu untuk membesarkannya.

11. Ibu Maafkan Aku (2016)

Sebuah drama tentang seorang ibu tunggal, Hartini, yang harus menghidupi ketiga anaknya setelah sang suami meninggal. Menggambarkan perjuangan seorang ibu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

12. Aku Ingin Ibu Pulang (2016)

Film ini mengisahkan keluarga yang mengalami kehidupan yang harmonis hingga terpuruk akibat musibah. Diceritakan bahwa sang ibu mencuri uang untuk biaya pengobatan suaminya, menghadirkan konflik dalam keluarga.

13. Invisible Hopes (2021)

Sebuah film dokumenter yang mengangkat kisah perjuangan perempuan hamil yang melahirkan anak-anak mereka di dalam penjara. Film ini juga memotret kehidupan anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penjara ibu kota.

14. Keluarga Cemara (2019)

Mengangkat kisah keluarga yang tiba-tiba harus beradaptasi dengan perubahan drastis dalam kehidupan mereka. Seorang ibu berjuang untuk memimpin keluarganya melalui masa sulit dan memberikan inspirasi tentang kekuatan keluarga.

15. Pinky Promise (2016)

Sebuah film yang mengisahkan tentang janji dan komitmen seorang ibu kepada anaknya. Ketika perjalanan hidup membawa tantangan, janji kecil tersebut menjadi landasan yang kuat bagi hubungan ibu dan anak.

16. Mama Cake (2012)

Film ini mengangkat kisah nyata seorang ibu yang memiliki usaha kue untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Keberanian dan dedikasinya menjadi inspirasi bagi banyak orang.

17. The Pursuit of Happyness (2006)

Meskipun tidak secara khusus tentang ibu, film ini menyoroti perjuangan seorang ayah (Chris Gardner) yang berusaha keras untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anaknya. Kehidupan penuh tantangan ini memperlihatkan nilai keluarga dan kekuatan tekad.

18. Mother's Day (2016)

Sebuah film komedi yang merayakan hubungan antara ibu dan anak. Dalam kisah yang penuh tawa, film ini menggambarkan berbagai dinamika dan keunikan dalam hubungan keluarga.

19. The Blind Side (2009)

Inspiratif dan penuh emosi, film ini mengisahkan tentang seorang ibu angkat yang mengubah hidup seorang pemuda berbakat dalam dunia olahraga. Kisah ini menyoroti kekuatan cinta dan pengorbanan seorang ibu.

20. Madre (2016)

Film produksi Spanyol yang menceritakan tentang Diana (Daniela Rramiraz), yang sedang hamil dan memiliki seorang anak autis, Martin (Matias Bassi). Tiap hari Diana hanya disibukan dengan mengurus Martin yang sering mengamuk. Sedangkan suami Diana, Tomas (Cristobal Topia Mott), selalu sibuk bekerja dengan sering bepergian keluar negara.

Dengan deretan film bertema Hari Ibu ini, mari rayakan keberagaman kisah keibuan yang menghangatkan hati dan menginspirasi setiap generasi. Selamat merayakan Hari Ibu! (Z-3)