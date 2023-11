Setia One Vision Gandeng Toto Hoedi Produksi Film Gerbang Setan

SETIA One Vision (SOV), rumah produksi anyar yang turut meramaikan industri film Indonesia, menggaet sutradara Toto Hoedi untuk memproduksi film horor berjudul Gerbang Setan. Sebelumnya, Toto Hoedi dikenal sebagai sutradara berpengalaman yang sukses menggarap film Horor (2007), Hantu Aborsi (2008), dan sinetron yang karyanya bertebaran di layar kaca televisi swasta nasional. "Kami tidak saja tertarik pada cerita Gerbang Setan yang ditulis Toto Hoedi, beliau juga sutradara berpengalaman, jadi sebagai pemain baru di industri film saya nyaman mengarungi bisnis film ini," ujar Dudy S selaku Produser Setia One Vision, di Studio Alam TVRI Depok, Jabar, Senin (13/11). Baca juga: Film Pemukiman Setan Karya Charles Gozali Tayang di Bioskop Awal 2024 Sementara itu, sutradara Toto Hoedi menyadari Setia One Vision masih baru di belantara industri film. Karena itu, dia membuatkan cerita horor yang menarik agar diburu penggemar film horor dan diharapkan raihan penontonnya membeludak. "Sebagai sutradara, saya tidak hanya memproduksi film yang berkualitas, tapi juga memikirkan aspek bisnisnya, sehingga orang yang mempercayai saya merasa nyaman," ujar Toto Hoedi. Agar film Gerbang Setan diburu penikmat film Indonesia, Toto Hoedi pun meramu pemain yang namanya tengah viral seperti Cak Lontong, Akbar, Jarwo Kwat, Denny Chandra, Komeng, Opik Kumis, Eman 4 Sekawan, Bopak, serta pemain non komedi seperti Baron Hermanto, Ferdi Aliz Sri Yatun, Marsya Adinda, dan Anisa Novilaz. Baca juga: Film Horor Sengkolo Pemandi Mayat Mulai Diproduksi "Jadi film Gerbang Setan tidak sekadar menakutkan tapi juga ada komedi segarnya. Seperti film horor Scary Movie Indonesia yang melambungkan nama Reza Rahadian pada industri film," ujar Toto Hoedi. Menurut Toto, film Gerbang Setan yakni sebuah film dengan genre horor, thriler dan komedi yang diangkat dari kejadian nyata di sebuah desa yg hilang dalam semalam. "Kejadian-kejadian itu seperti sebuah mobil yang tiba-tiba berada di tengah hutan, motor yang tiba-tiba mengantar penumpangnya di tengah tengah kuburan, dan banyak kejadian lainnya yang menarik," pungkasnya. (RO/S-2)

