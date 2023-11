Matter Halo Gandeng Our Shame Hadirkan Performance in A Dream

KOLABORASI menawan antara duo musik Taiwan Our Shame dan band indie Indonesia Matter Halo telah melahirkan lagu orisinal yang penuh emosi, Performance in A Dream. Persatuan musik ini memadukan esensi unik gaya indie pop/folktronica Our Shame dengan kemahiran Matter Halo. Matter Halo, dipimpin Ibnu Dian dan Ganidra Rai, secara konsisten mendobrak merilis karya independent dengan ide-ide liar yang tertuang di seluruh lagunya sejak 2015. Dikenal karena suara mereka yang unik dan penampilan menawan, mereka telah mengumpulkan pengikut setia di Indonesia dan sekitarnya. Our Shame, yang terdiri dari Estelle H dan Isan, dikenal karena musiknya yang pedih yang memadukan unsur indie pop dan folktronica dengan mulus. Lagu-lagu mereka sangat bergema di kalangan pendengar, menawarkan perspektif segar dan menggugah tentang emosi kehidupan. Baca juga: Hanbee Remix Lagu Million Milik Matter Halo Performance in A Dream (feat. Our Shame) adalah hasil sinergi yang kuat, memadukan kepekaan indie rock Matter Halo dengan penceritaan Our Shame yang penuh emosi. Lagu ini menjadi bukti kemampuan mereka untuk membangkitkan emosi melalui musik dan menangkap esensi dari visi kreatif mereka bersama. Fakta menarik: Ibnu Dian mendapatkan inspirasi lagu ini dari mimpinya, mengingat kembali pertunjukan yang ia saksikan saat tidur. Dia segera merekam melodi itu di iPad-nya setelah bangun tidur. Lagu yang menggema secara emosional ini adalah bagian dari album deluxe Matter Halo mendatang, Nightvision (Love Is God Edition), yang akan dirilis pada 7 Desember 2023. Baca juga: Gandeng The Kopycat, Matter Halo Rilis Single What You Wanna Be Album ini merupakan pertunjukan komprehensif dari evolusi dan ekspansi kreatif Matter Halo, yang mencakup empat sisi: Sisi A memperkenalkan ritme yang dipenuhi tarian, Sisi B menampilkan karya menawan berdurasi 21 menit, Nightvision, sedangkan Sisi C dan D menyoroti kolaborasi lintas batas yang menjembatani beragam genre dan menunjukkan kedalaman artistiknya. Rasakan kreasi menawan dari Performance in A Dream (feat. Our Shame) yang tersedia sekarang. (RO/Z-1)

