Film Horor Terbaru 'The Nun 2' Telah Tayang di Catchplay+

PENYEDIA layanan video streaming Catchplay+ mengumumkan film-film blockbuster terbaik yang kini sudah bisa dinikmati oleh para pecinta film tanah air, salah satunya adalah film horor “The Nun 2”.

Film “The Nun 2” mendapatkan sambutan luar biasa setelah kesuksesan penayangannya di layar lebar. Film ini merupakan lanjutan dari kisah The Nun (2018).

The Nun 2 menjadi film kesembilan dari semesta The Conjuring yang tahun ini masuk usia satu dasawarsa sejak The Conjuring (2013).

Film "The Nun 2" terbaru kini sudah hadir streaming perdana di Catchplay+ mulai tanggal 10 Oktober 2023.

Menyuguhkan lebih banyak misteri, ketegangan dan momen mencekam yang akan meningkatkan denyut jantung penonton, "The Nun 2" menggali lebih dalam ke latar belakang karakter misterius Valak, menjanjikan penonton untuk menyajikan gambaran yang lebih lengkap tentang dunia yang penuh ketakutan.

Selain The Nun 2 pada bulan Oktober ini Catchplay+ juga menghadirkan film-film Blockbuster terbaik lainnya yang tak kalah menarik, seperti The Equalizer 3, The Meg 2: The Trench, Blue Beetle, dan Gran Turismo: Based on True Story.

“Catchplay+ kembali memuaskan pecinta film di Indonesia dengan menghadirkan film-film blockbuster dunia terbaru melalui layanan streaming kami," kata Dhini W. Prayogo, Country Manager Indonesia Catchplay+ dalam keterangan, Rabu (18/10).

"Keunggulan menghadirkan film layar lebar terbaru secara perdana dan lebih dahulu dibandingkan layanan streaming lainnya di Indonesia menjadikan Catchplay+ sebagai layanan streaming premium yang memberikan pengalaman berbeda dan berkualitas," jelas Dhini. \

"Sepanjang tahun 2023, selalu ada yang baru hadir di Catchplay+ untuk para penonton setia” kata Dhini W. Prayogo, Country Manager Indonesia Catchplay+," tambahnya.

Dhini menjelaskan bahwa penonton tidak hanya bisa membeli film blockbuster early access dan single rental, namun juga bisa menonton sepuasnya sebagian judul yang ditambahkan kedalam paket Catchplay+ Unlimited selama periode langganan.

"Untuk film early access, penonton dapat menyewa film pilihan terbaru bahkan masih tayang di layar lebar mulai dari harga Rp 45 ribu per film (belum termasuk pajak), sedangkan untuk film single rental, penonton dapat menyewa film yang baru selesai hadir di layar lebar hanya mulai dari harga Rp 15 ribu per film (belum termasuk pajak)," paparnya.

Untuk kategori Unlimited, penonton hanya perlu membayar biaya langganan bulanan sebesar Rp 45 ribu (belum termasuk pajak) untuk menonton ribuan judul-judul film dan serial populer sepuasnya di platform Catchplay+. (S-4)