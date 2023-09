Kim Sejeong Batal Konser di Jakarta, Agensi Minta Maaf

KONSER artis asal Korea Selatan, Kim Sejeong, 2023 Kim Sejeong 1st Concert Tour 'The 門' In Jakarta yang awalnya dijadwalkan pada 7 Oktober berlangsung di The Kasablanka Hall mendatang, telah dibatalkan.

Pembatalan konser Kim Sejeong diumumkan oleh promotor OCT Entertainment melalui posting di akun Instagram mereka pada Senin (25/9).

Jelly Fish Entertainment juga mengonfirmasi bahwa Kim Sejeong tidak hanya membatalkan konser di Jakarta, tetapi juga di Macau.

"Kami dengan sangat menyesal mengumumkan pembatalan 2023 KIM SEJEONG 1st CONCERT TOUR ‘The 門’ DI JAKARTA dan MACAU, yang semula dijadwalkan masing-masing pada tanggal 7 Oktober dan 11 November 2023. Kami memutuskan untuk tidak melanjutkan konser di Jakarta dan Macau," kata Jelly Fish dalam pengumuman resmi di Twitter.

Agensi menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah pertimbangan matang dan mempertimbangkan berbagai faktor dengan pihak terkait. Agensi juga mengucapkan permintaan maaf atas pembatalan ini. Mereka menyampaikan permintaan maaf kepada semua penggemar di Jakarta dan Macau yang telah menantikan konser tersebut dan memohon pengertian yang mendalam.

Sehubungan dengan pembatalan konser, para penggemar yang sudah membeli tiket akan mendapatkan proses pengembalian dana. "Silakan merujuk pada panduan penyelenggara untuk mengetahui detail proses pengembalian dana," tambah Jelly Fish.

"Mengulangi permohonan maaf kami, kami akan berusaha keras untuk memastikan kelancaran tur konser 2023 KIM SEJEONG yang akan dimulai pada tanggal 29 September," demikian pengumuman pembatalan konser tersebut oleh agensi.

Kim Sejeong adalah seorang artis yang memulai karirnya melalui partisipasinya dalam acara Produce 101 pada tahun 2016. Setelah itu, pada tanggal 12 Januari 2017, Kim Sejeong merilis lagu If Only sebagai bagian dari soundtrack drama The Legend Of the Blue Sea.

Karir aktingnya dimulai pada tahun yang sama dengan partisipasinya dalam drama 'School 2017' (2017). Selanjutnya, dia tampil dalam beberapa drama lain, termasuk 'I Wanna Hear Your Song' (2019), 'The Uncanny Counter' (2020), dan 'A Business Proposal' (2022). (Z-10)