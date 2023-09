JO1 Rilis Album Equinox

GRUP idola J-pop JO1 mengilustrasikan usaha mereka menghancurkan batas antara mimpi dan kenyataan melalui album penuh ketiga bertajuk Equinox, yang diluncurkan kemarin, Rabu (20/9).

Album ini, seperti diungkapkan dalam laman resmi JO1, menggarisbawahi momen ketika terang dan gelap yang saling berhadapan layaknya fenomena astronomi Equinox, yakni kala Bumi merasakan durasi yang sama antara siang dan malam.

Album Equinox terdiri dari 16 lagu dan delapan di antaranya merupakan lagu baru, yakni Venus, RadioVision, Dot-Dot-Dot, Fairytale, Itty Bitty, Mad In Love, NEWSmile, Gradation, serta lagu-lagu yang sudah pernah dirilis seperti Tiger, SuperCali, dan Romance.

Baca juga: JO1 akan Tampil di Indonesia pada November

Untuk kali pertama sejak debut, JO1 menyiapkan lagu unit Itty Bitty, yang dinyanyikan Ohira Shosei, Kawashiri Ren, Kimata Syoya, Kawanishi Takumi, Shiroiwa Ruki, dan Mamehara Issei.

Sementara lagu Mad In Love dinyanyikan Yonashiro Sho, Sato Keigo, Kono Junki, Kinjo Sukai, dan Tsurubo Shion.

Lagu lainnya yakni Gradation yakni lagu tema film yang diperankan personel JO1 Shiroiwa Ruki, berjudul When the Dawn Breaks I'll Be the First to See You atau dalam bahasa Jepang disebut Yoru ga Aketara, Ichibian ni Kimi ni Ai ni Iku dan NEWSmile, lagu tema program pagi Mezamashi 8, yang tayang di stasiun televisi Jepang Fuji TV.

Baca juga: JO1 Puncaki Tangga Lagu Jepang Lewat Tropical Night

Adapun album Equinox tersedia dalam empat versi yaitu Fan Club Limited Edition, Normal Edition, Limited First Edition Set A, dan Limited First Edition Set B.

Sementara itu, melalui siaran live Instagram, Rabu (20/9) sore, para personel JO1 yakni Yonashiro Sho, Kimata Syoya, Shiroiwa Ruki, Kono Junki, serta Tsurubo Shion menyapa para penggemar atau JAM.

Mereka mengumumkan Equinox, yang menduduki peringkat satu ricon Daily Album Ranking per 19 September dengan penjualan sebanyak 185.011 keping pada hari pertama penjualan.

Grup jebolan ajang kompetisi PRODUCE 101 JAPAN Season 1 tersebut sebelumnya merilis dua video musik yakni RadioVision pada 21 Agustus yang telah ditonton 19 juta kali dan disukai 36 ribu warganet di laman YouTube serta Venus pada 17 September dengan yang ditonton sebanyak 6,9 juta kali dan mendapat 34 ribu jempol per Rabu (20/9) sore.

JO1 dijadwalkan menyambangi Indonesia dalam rangkaian konser Asia tur bertema 2023 JO1 1ST ASIA TOUR BEYOND THE DARK - LIMITED EDITION pada 1 November 2023 di Ciputra Artpreneur Theater, Jakarta. Nantinya konser akan dimulai pukul 19.00 WIB.

Tiket konser JO1 tersedia dalam dua kategori harga yakni Rp1,3 juta, dan Rp1,2 juta.

Penampilan di Indonesia akan menjadi bagian dari tur konser Asia perdana JO1 sekaligus momen pertama mereka menyapa langsung para JAM Indonesia.

Setelah Jakarta, JO1 bertolak menuju Bangkok (4 November 2023), Taipei (11 November 2023) dan Shanghai.

JO1 memulai konser bertema BEYOND THE DARK di Tokyo, Jepang pada 5-6 Agustus 2023, diikuti beberapa kota lain di Jepang yakni Aichi, Miyagi, Hiroshima, Fukuoka dan Osaka.

Mereka nantinya menggelar konser tambahan bertajuk 2023 JO1 2ND ARENA LIVE TOUR BEYOND THE DARK: RISE in KYOCERA DOME OSAKA pada 24 -25 November 2023.

Di sisi lain, JO1 menyanyikan lagu Hideout, sebuah lagu tema film OUT, yang dibintangi pemimpin grup Yonashiro Sho, Ohira Shosei, dan Kinjo Sukai.

Lagu ini menjadi penyemangat dan harapan untuk menyongsong hari esok bagi semua orang yang hidup saat ini. Lagu bertempo cepat itu akan dirilis pada 17 November 2023. (Ant/Z-1)