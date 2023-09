Russell Brand Dituding Lakukan Penyerangan Seksual

KOMEDIAN Inggris Russell Brand dituding melakukan pemerkosaan, penyerangan seksual, dan pelecehan emosional dalam kurun waktu tujuh tahun. Hal itu terungkap dalam sebuah laporan investigasi yang diterbitkan Sabtu (16/9).

Empat perempuan mengaku menjadi korban penyerangan seksual antara 2006 dan 2013 ketika Brand di puncak kariernya sebagai presenter BBC Radio 2, Channel 4, dan membintangi sejumlah film Hollywood.

Tudingan, yang telah dibantah Brand, terungkap dalam laporan investigasi yang digelar bresama oleh The Sunday Times, The Tomes, dan Channel 4 Dipsatches.

Menurut laporan, yang diterbitkan Sunday Times, sjeumlah orang lain telah menuding perilaku Brand yang mengekang, kasar, dan predatori.

Dalam video yang dirilis pada Jumat (15/9), Brand membantah tuduhan kriminal yang serius terhadap dirinya.

Komedian berusia 48 tahun itu mengaku menerima surat dari perusahaan televisi dan surat kabar itu yang berisi sejumlah tuduhan aksi penyerangan dan agresif.

"Tuduhan-tuduhan itu terjadi saat saya bekerja di media mainstream, ketika saya bekerja di surat kabar, di film, dan menulis buku. Kala itu, semua hubungan saya selalu konsensual," tegas Brand.

Menurut laporan media, seorang perempuan mengklaim Brand memperkosanya di kediamannya di Los Angeles sementara seorang lainnya menuding komedian itu melecehkannya dalam hubungan mereka yang berlangsung selama 3 bulan saat dia berusia 16 tahun dan masih sekolah.

Dikenal sebagai mantan suami Katy Perry, Brand memulai kariernya sebagai komika di awal 2000-an.

Dia mejadi pembawa acara bincanng-bincang Big Brother's Bug Mouth selama tiga tahun sejak 2004.

Brand juga berperan sebagai bintang rock Aldaous Snow di film Forgeting Sarah Marshall pada 2008 dan film sekuelnya, Get Him To The Greek, pada 2010. (AFP/Z-1)