Billie Eilish Menangkan Penghargaan BRIT Billion Selama 3 Tahun Berturut-turut

BILLIE Eilish menjadi penyanyi ke-20 yang menerima Penghargaan BRIT Billion dari BPI. Penghargaan ini diberikan kepada mereka yang telah melampaui satu miliar streaming selama berkarier di Inggris, sebagaimana dihitung oleh Official Charts Company.

Lagu “Bad Guy” yang memenangkan Grammy milik Billie memiliki lebih dari 300 juta streaming di Inggris, dengan enam lagu Eilish lainnya yang melebihi 100 juta streaming di Inggris.

Billie meraih hit nomor satu keduanya di Official U.K. Singles Chart minggu ini dengan lagu “What Was I Made For?” dari Barbie: The Album. Nomor satu pertamanya di Inggris juga merupakan lagu dari film dengan nama yang sama, "No Time to Die". Billie juga telah memiliki dua album nomor satu di Official U.K. Albums Chart.

Dia baru berusia 17 tahun ketika pertama kali memuncaki tangga lagu tersebut dengan album debutnya, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, yang membuatnya menjadi artis perempuan termuda yang berhasil mencapai posisi tertinggi di tangga lagu tersebut.

Billie telah memenangkan BRIT Awards selama tiga tahun berturut-turut. Dia terpilih sebagai artis solo perempuan internasional (2020, 2021) dan artis internasional tahun (2022). Billie, yang berusia 21 tahun, terus mencatatkan rekor sebagai termuda. Minggu lalu, dia menjadi artis termuda yang berhasil memimpin panggung di festival Reading dan Leeds.

Penghargaan BRIT Billion resmi diluncurkan pada bulan Mei tahun ini, dengan 13 artis di antara penerima pertama termasuk ABBA, Coldplay, Whitney Houston, Mariah Carey, Anne-Marie, dan Lewis Capaldi.

Artis lain yang diakui termasuk AJ Tracey, Headie One, George Ezra, Ellie Goulding, RAYE, Sam Smith, dan Rita Ora. Sejak saat itu, penghargaan ini telah diberikan kepada Olivia Rodrigo, Wizkid, Queen, Becky Hill, dan James Arthur.

Siapkan Album Ketiga

Tidak berdiam diri, Billie sibuk bekerja pada album ketiganya dengan saudaranya dan rekan kolaboratornya, Finneas. Baru-baru ini, dia menjelaskan bagaimana dia mengalami loncatan besar antara usia 18 dan 21 sejak perilisan album debutnya.

Berbicara dalam podcast 'At Your Service' milik Dua Lipa, Billie membicarakan tentang peralihan dari membuat musik di rumah masa kecilnya menjadi bekerja di studio bawah tanah Finneas untuk album terakhirnya 'Happier Than Ever' dan merasa seolah mereka berdua telah mencari tahu proses tersebut.

"Kami berpikir, 'Kami telah menemukannya, inilah cara kami akan melakukannya mulai sekarang, dan ini berfungsi dengan sangat baik.' Dan, Anda tahu, tur selama satu setengah tahun, kemudian kembali padanya, dan menjadi lebih tua tapi tidak terlalu tua, tetapi sekali lagi, lonjakan antara usia 18 dan 21 adalah lonjakan besar,” kata Billie menjelaskan.

Penghargaan ini mencerminkan sejauh mana streaming telah mengubah lanskap musik dalam dekade terakhir. Lebih dari 85% dari konsumsi musik rekaman di Inggris sekarang dilakukan melalui streaming. Kemudian pada tahun 2022, tercatat ada 160 miliar streaming audio di Inggris sendiri.

