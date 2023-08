This is April Gandeng Mikha Tambayong Rilis Koleksi Fesyen

DI pertengahan tahun ini, This is April menampilkan kolaborasi terbaru dengan seorang aktris wanita yang multitalenta dan inspiratif, Mikha Tambayong. Kolaborasi kali ini mengambil tema Interlude dengan harapan menjadi pengingat #tiawomen untuk beristirahat sejenak di tengah hiruk pikuk perlombaan kehidupan yang diciptakan oleh society sembari mempersiapkan diri untuk hal yang lebih besar ke depan.

Dalam kolaborasi ini juga, This is April berani keluar dari comfort zone dalam segi produk, mulai dari menggunakan bahan yang berbeda dari biasanya seperti leather, sequin, dan lace, sampai cuttingan yang unik. Kolaborasi Mikha Tambayong for This Is April diawali dengan menggelar acara grand launching yang diadakan pada Kamis, 24 Agustus 2023, Jakarta.

Pada acara itu, This Is April mengundang fashion creator seperti Titan Tyra, Anastasia Siantar, Tamara Dai, Bella Clarissa, lalu #tiawomen yang menjadi salah satu support system This Is April. Selain itu, Mikha Tambayong juga mengundang keluarga, teman, dan fans tim Mikha seperti Deva Mahenra, Ririn Ekawati, Yunita Siregar, Ryan Ogilvy, Claudia Setyohadi. Acara ini diisi dengan sharing session Maria Anggraini (founder This Is April) dan Mikha Tambayong tentang proses kerja sama dari pemilihan produk, pemilihan campaign, sampai konsep photo, dan video production. Produk kolaborasi ini juga ditampilkan secara apik dalam rangkaian fashion show yang diiringi oleh special performance Mikha Tambayong.

"Mikha Tambayong telah menjadi inspirasi perempuan Indonesia sejak dari awal berkarier. So we are so honoured bisa berkolaborasi dengan Mikha. Melalui campaign dari kolaborasi ini kami berharap menjadi reminder para #tiawomen untuk enggak terjebak lagi dalam rushing kehidupan, karena membandingkan dengan pace orang lain dan tentu berharap semua suka dengan produk dari koleksi ini," ujar Maria Anggraini, Founder This Is April, dalam keterangan tertulis, Rabu (30/8/2023).

Mikha Tambayong juga menyampaikan dirinya sangat senang berkolaborasi dengan This is April. "Koleksinya super luv dan campaign kali ini relate banget buat aku personally dan berharap juga bisa menjadi reminder buat semua perempuan Indonesia untuk breathe supaya bisa melangkah lebih jauh."

Kampanye Interlude tertuang dalam koleksi yang menunjukkan kombinasi style fashion Mikha Tambayong dengan karakter This Is April yang versatile, simple yet extra, dengan ragam produk dari knit yang menjadi signature kita, leather skirt, sequin pants, sampai blazer with unique cut. Koleksi Mikha Tambayong for This is April sudah tersedia pada 25 Agustus 2023 serentak di semua This Is April offline stores, www.thisisapril.com dan marketplace. (Z-2)