The Used Rilis Video Musik untuk Giving Up

IKON rock legendaris, The Used, telah melepas video klip berbentuk animasi untuk lagu Giving Up. Disutradarai oleh seniman digital Gabriel Russo, video ini membawa kita ke dalam perjalanan introspektif dari imajinasi psikis Bert McCracken.

Mulai dari visualisasi ditelan oleh bumi, sampai munculnya berbagai binatang dan karikatur McCracken, penonton dibawa melalui urutan warna-warni dari galaksi dan gurun yang ada. Animasi potongan Gabriel Russo cocok dengan gambaran visual yang dijahitkan dalam Giving Up ketika penonton melihat cahaya bulan di kegelapan dan bunga di dalam tanah. Pada intinya video ini menggambarkan kegilaan mental dalam mencari titik terang di tengah kekacauan.

Video musik animasi Giving Up diproduksi oleh RUN ZËBRA RUN, dengan desain gerak oleh Luis Mejía dan André Leite, serta arahan seni oleh Løpz dan G. Queiroz.

"Kami sangat senang dengan seni yang RUN ZËBRA RUN ciptakan untuk video musik Giving Up," kata The Used. "Ini sangat orisinal dan berbeda pada estetik kami biasanya, tetapi tetap terasa sangat tepat untuk The Used. Nikmati perjalanannya."

Giving Up adalah salah satu dari sebelas lagu baru di album terbaru The Used, Toxic Positivity.

Dideskripsikan sebagai perjalanan sehari-hari dari seseorang yang menderita depresi dan kecemasan oleh vokalis Bert McCracken, album ini menceritakan tentang kesedihan dan kecanduan.

Lagu-lagu di album ini juga menggambarkan keadaan isi kepala Bert yang selalu berubah-ubah saat menulis lagu.

"Aku merasa berat sendiri ketika harus mendengarkan album ini," tambahnya, "Karena ini mencerminkan masa-masa dalam hidupku pada titik terendahnya."

Album terbarunya The Used juga mendapatkan perhatian dari berbagai media seperti Loudwire, KNOTFEST, New Noise Magazine, Lamboat, Alternative Press, Celeb Secrets, dan masih banyak lagi. Giving Up juga dalam rotasi dalam program Alt Nation milik SiriusXM.

Kini, The Used tengah menggelar tur bersama Pierce The Veil dalam Creative Control Tour.

Selama yang bisa dia ingat, McCracken telah menggunakan musik sebagai saluran untuk mengungkapkan pikiran dan emosinya yang paling dalam. Selama 23 tahun, cara penulisannya telah berhasil membuat para penggemarnya di seluruh dunia merasa terhubung dengan musik mereka.

Meledak karena kehadiran lagu-lagu rock seperti The Taste Of Ink, Take It Away, dan Pretty Handsome Awkward, jutaan stream dan penjualan album (termasuk sertifikasi platinum untuk The Used dan In Love And Death) yang telah mereka raih adalah satu hal.

Namun, hubungan yang mereka miliki dengan pendengar mereka adalah yang hal tidak ternilai harganya. Dari hal itu, The Used dapat menganggap diri mereka sebagai empat orang pria paling beruntung dalam dunia musik.

Toxic Positivity berbicara tentang kekuatan kolaborasi kolektif band ini dan juga kehausan mereka untuk selalu menciptakan sesuatu.

"Aku pikir kami tidak punya pilihan selain menulis dan menulis," kata McCracken. "Ini selalu ada dalam diri kami, dan kami harus mengeluarkannya. Aku pernah membaca sebuah kutipan yang mengatakan bahwa manusia entah bekerja sepanjang hidupnya untuk menciptakan empat karya besar, atau menulis ribuan karya dan menjadi hebat dengan cara itu. Setiap perasaan yang kami rasakan, aku pikir selalu menghasilkan lagu yang bagus."

Dalam hal itu, McCracken sangat rendah hati, karena kenyataannya lagu-lagu dalam Toxic Positivity jauh lebih dari sekadar lagu yang bagus.

Kali ini, mereka menandai bab terbaru dalam karier mereka yang panjang. Dan, seperti dengan karya-karya sebelumnya, semuanya memiliki benar-benar memiliki makna.

The Used terdiri dari Bert McCracken (vokal), Jepha (bass), Dan Whitesides (drum), dan Joey Bradford (gitar). (RO/Z-1)