Sherina Mengaku Merasa Akrab dengan Karakter di Petualangan Sherina 2

AKTRIS Sherina Munaf mengatakan dirinya merasa akrab atau familier terhadap karakter bernama sama yang dia mainkan kembali dalam versi dewasa di sekuel film Petualangan Sherina, yang dijadwalkan rilis pada 28 September 2023.

Bagi Sherina, kembali berakting di depan kamera selalu membuatnya gugup. Meski begitu, dia merasa terbantu sebab sudah mengenal karakter yang pernah diperankan 23 tahun lalu saat masih belia.

"Aku merasa aku sangat familier oleh (karakter) Sherina. Aku merasa ketika berperan menjadi Sherina lagi, itu seperti kembali ke sesuatu yang sudah aku kenal dan menjadi rumah aku juga," kata Sherina, dikutip Rabu (21/6).

Baca juga: Riri Riza dan Mira Lesmana Kenang Petualangan Sherina

"Itu adalah Sherina ketika masa kecil, yang nggak jauh beda (karakternya) nyebelin, bandelnya, dan cerianya," imbuh dia.

Ditambah lagi, kata Sherina, dia dikelilingi oleh orang-orang yang sama-sama bertumbuh dengan film Petualangan Sherina selama menggarap sekuelnya, terutama Derby Romero yang sudah menjadi temannya sejak kecil.

"Kita (Sherina dan Derby) banyak sekali cerita-cerita selama 23 tahun itu, kita tetap berteman. Dan itu akhirnya membuat kita, ketika reading (naskah) lagi pertama kali, itu sudah enak saja gitu. Kayak this is familiar, this is comfortable," kata dia.

Baca juga: Petualangan Sherina 2 Kembali Sajikan Cerita yang Bisa Dikenang

Selama syuting Petualangan Sherina 2 berlangsung, Sherina bersama Derby banyak mengenang kembali masa kecil yang mereka lalui bersama.

Menurut Sherina, momen syuting film sekuelnya sekaligus menciptakan memori-memori baru yang tidak akan terlupakan.

Kini, dua puluh tiga tahun setelah Petualangan Sherina yang pertama dirilis, kedua aktor itu kembali memainkan karakter utama di sekuelnya.

Melalui Petualangan Sherina 2, perempuan berusia 33 tahun itu menjanjikan keseruan-keseruan yang akan didapatkan penonton.

"(Penonton) akan mendapatkan petualangan, akan mendapatkan musik-musik yang menyenangkan, akan mendapatkan cerita yang bisa dibawa pulang dan dikenang lagi untuk 23 tahun lagi," kata Sherina.

Selain kembali berperan sebagai karakter utama, Sherina dipercaya menjadi music director untuk proyek Petualangan Sherina 2. Dia mengerjakan musik untuk lagu-lagu yang akan dinyanyikan di film tersebut termasuk juga musik latar untuk filmnya.

Membuat sesuatu yang baru sekaligus menghadirkan jiwa dari musik yang ditampilkan dalam film pertamanya 23 tahun lalu merupakan tantangan tersendiri bagi Sherina sebagai music director.

Sutradara Riri Riza dan produser Mira Lesmana masih enggan membocorkan detail plot Petualangan Sherina 2. Namun, tim produksi rencananya bakal merilis trailer perdana pada Juli, yang kemungkinan menampilkan petunjuk plot dan detail lainnya termasuk latar tempat utama yaitu Kalimantan dan Jakarta.

"Kalau melihat film-film yang kami produksi di Miles Films biasanya memang kami akan selalu membawa sesuatu untuk bisa kita bawa pulang. Jadi mudah-mudahan di film Petualangan Sherina yang kedua ini juga bisa mendapatkan hal yang sama," kata Mira.

Film Petualangan Sherina 2, yang diproduksi Miles bersama Base Entertainment ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 28 September 2023. (Ant/Z-1)